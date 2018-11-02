「韓公看蟲」黑色幽默!？ 網友：其邁一定很嫉妒

2018年11月02日 20:20 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜引發的「韓流」席捲全台，據最新民調：韓國瑜支持度與看好度雙雙領先陳其邁，領先幅度再擴大，超過一成以上。網友對韓國瑜話題關注度產生諸多創意作品。銘傳大學專任助理教授兼廣播電視學系主任杜聖聰在臉書網頁分享KUSO新哏，網友改寫小學國文課文「先總統蔣公小的時候」，「蔣公看魚」故事變成「韓公看蟲」，指黑色幽默搏君一笑。

杜聖聰表示，「有假新聞，當然也會有假課文」，但這種黑色幽默真的很好笑。

這個KUSO課文指出：韓公國瑜先生，小的時候就很喜歡做事。他在家裡，每天灑水掃地，有時也幫大哥顧場。大哥晚上詐賭，他就在旁邊圍事。

有一天，他到田邊去玩，看見田裡有許多菜蟲往上爬，因為菜太滑，幾次都跌倒掉下來，但是小蟲還是努力往上爬。韓公看了心裡想：「菜蟲都有這麼大的勇氣，我們做人，能不如菜蟲嗎？」

韓公從小就做事快，不怕難，又有勇氣，所以長大了，能為高雄做許多事。

網友留言表示，「好好笑其邁一定很嫉妒」，也有人認為這是民進黨陣營抹黑方式，罵「爛文宣....扭曲事實、人，神共憤的地步了」、「 這就是為什麼民進黨今年被一堆人唾棄的原因，永遠只會做這種沒有意義自爽的傻事」、「民進黨...看人好就極盡諷刺，格局還真小」。

(中時電子報)