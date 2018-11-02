綠拿影片狠打臉韓國瑜？遭爆是高市府耗資千萬的行銷片

總統府國策顧問劉進興拿7分鐘短片反擊韓國瑜的「高雄又老又窮說」，反遭黃子哲爆是高市府出資的宣傳片 (圖／影片截圖)

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中時電子報
創新城市 高雄 Reinventing Kaohsiung 7分鐘精華版 英文發音中文字幕 (影音取自YouTube/高雄市政府地政局)

高雄選戰日益激烈，韓國瑜「又老又窮」說也引來許多爭論，總統府國策顧問劉進興拿出了國家地理雜誌7分鐘的影片精華「打臉」韓國瑜，不過今天國民黨踢爆，表示這段影片是高市府耗資數千萬，委託國家地理雜誌所做的宣傳片，質疑用這個護航會不會「羞羞臉」。

國民黨文傳會副主委黃子哲今天在臉書上反擊，指出國家地理頻道這部「創新城市：高雄」影片，是為了記錄過去60年市地重劃對高雄市都市發展的影響。高雄地政局長黃進雄當時也說該片是「委託」國家地理頻道，將高雄土地重劃的經驗與成果傳出海外。

黃子哲說，換言之這部片就是高市府花大錢做的宣傳片，早在9年前，市府就與國家地理頻道簽約製播「超級城市：高雄」來行銷高雄市。當時市議員林國正還質疑，2千萬的製播經費，市府卻分兩個年度以遞延費用辦理預算，有規避議會審查預算之嫌。

黃子哲表示，與知名業者合作宣傳台灣無可厚非，大家都能理解，台北市長柯文哲也一度與國家地理雜誌合作宣傳世大運，但既然是宣傳片，怎麼會提到高雄的缺點？比較像是市府提供的劇本而已。

黃子哲說不會否忍高雄過去20年都沒進步，但民進黨長期執政下的高雄遠遠無法滿足市民期待與需求才讓韓國瑜的又老又窮，得到廣大的迴響與共鳴，這恐怕是不懂也不願謙卑的民進黨所無法理解的。

黃子哲最後也說，邱議瑩之後民進黨又多了個豬隊友劉進興，這7分鐘不僅打不到韓國瑜的臉，反而會引發高雄市民對「廣告不實」的質疑。

(中時電子報)

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