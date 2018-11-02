男歌手半夜借公車拍MV 竟反胃想吐

廖柏雅在公車上拍MV。( 柏雅音樂藝術工作室提供)

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廖柏雅在公車上拍MV。( 柏雅音樂藝術工作室提供)

廖柏雅9日將發行首張國語專輯，他日前拍攝主打歌〈愛上陌生人〉MV，上演「奇幻公車」之旅，藉著遇到形形色色的陌生人所帶來的衝擊，投射出自己原本的個性人格，為此導演特別借來一部公車，由於怕白天上下班時間造成交通不便，廖柏雅與劇組在半夜11點開工，熬夜一路拍到清晨6點，加上配合許多鏡頭及對嘴拍攝，讓公車足足繞了台北市好幾圈，拍到他暈車，他笑說：｢從小到大第一次坐公車坐到想反胃想吐！」

〈愛上陌生人〉歌曲講述面對愛情的多變及撲朔迷離的心境，也是他的親身經歷，「是我和一個交往多年的女友後來分手的故事，當時交往時我很愛她，但在過程中她變了，也許從另一個角度看可能是我變了，所以我們的關係變得很奇怪，雖然相愛很久，但漸漸地發現我們彼此的世界變不一樣，甚至變得很陌生！那種感覺很難形容，就像某方面變質了，雖然我還是很愛她，可是最後還是只能走上分手。」

而新歌詞曲竟是靠「托夢」而來，夢裡揮之不去的旋律讓他完成這首融合小提琴古典樂的電氣節奏歌曲，他表示：「這段神來一筆的旋律很像跳針一樣一直在我腦中浮現，而且連續幾天在睡夢中浮現同樣音符，好像有人託夢給你一樣，想要告訴你一些事或啟發！」

(中時 )

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