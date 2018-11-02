親民團結晚會 宋楚瑜站台力挺邱于珊

2018年11月02日 21:15 中時 張妍溱

選戰倒數，親民黨主席宋楚瑜2日為同黨台中市議員候選人邱于珊站台力挺，「親民團結晚會」吸引逾千名支持者參加，宋楚瑜進場在工作人員簇擁下走到前台，支持者搶著和他握手喊加油。邱于珊當場為宋楚瑜獻上「勝利之花」，宋傳遞火把，象徵傳承、「北屯建設一路領先，有靠山。」。

宋楚瑜用毛筆親自寫下「力挺于珊、薪火相傳」，他表示，台灣人重情重義，當初選省長、總統邱于珊全力支持，出錢出力，所謂「呷人一口、還人一斗」的道理，所以他一定也要全力支持邱于珊進到市議會。

宋楚瑜指出，台灣應放下藍綠惡鬥，把經濟弄好，最重要的台灣能不能持續發展，鄉親也充滿期待找回台灣人尊嚴，把經濟做好、重新分配，尤其6都資源分配不均，像是偏遠地區鄉親，沒有受到妥善照顧，應讓有信念的人一個機會，為大家謀福利。

宋楚瑜舉例，美國總統日前打電話給對岸領導人習近平談到中美大陸貿易重新談判，長期對撞對大家不好，習近平就跟民營企業坐下來談話，那台灣應該好好檢討對中小企業的照顧；宋提出，減稅、改善投資環境、融資問題，攸關政治、經濟層面，把人流障礙去掉，讓外資願意來台灣投資。

宋楚瑜表示，台灣的自由民主是最好的優勢，重情重義是價值，連大陸人都羨慕，精密工業全世界都在看，所以台灣需要改革，必須活在世界中，世界在改變，台灣不能置身度外，台灣要加油，不然就會落後。

邱于珊表示，未來若當選將針對老人健保補助、婦幼補助，為市民朋友爭取更多福利，另青年就業問題，應尋求結合工業區、商業界及各大專院校產學合作，創造更多就業機會，讓市民朋友安居樂業。

(中時 )