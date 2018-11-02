撒旦繼承人 俄將於2021量產薩爾馬特洲際導彈

俄羅斯國防工業聯合體的一名消息人士稱，普丁總統於3月公布的新一代洲際彈道導彈薩爾馬特(Sarmat)將於2021年開始進行系列生產，並在同年稍晚就在首個戰略火箭軍薩爾馬特導彈團開始服役。這種號稱無法防禦的導彈，將成為取代SS-18「撒旦」洲際彈道導彈的最新式戰略核武器。
塔斯社報導引述消息人士的話說，薩爾馬特完成測試與列裝的最後期限是2021年，隨後就進行量產。首個薩爾馬特導彈團將設置兩個發射器與一個指揮中心。
2018年3月1日，俄羅斯總統弗拉基米爾·普京在致聯邦議會的致辭中宣布，薩爾馬特洲際彈道導彈已開始測試。俄國防部也在7月份表示，導彈將在預期的最後階段才投入使用。
薩爾馬特洲際彈道導彈是由馬奇雅夫(Makeyev)火箭設計局所開發，將取代上世紀90年代所生產的R-36M2(北約代號SS-18,撒旦)洲際彈道導彈，首批薩爾馬特將列裝於俄羅斯西部的克拉斯諾亞爾斯克( Krasnoyarsk)地區的烏茹爾(Uzhur)為導彈部隊。
報導指出，前蘇聯曾經擁有308枚SS-18撒旦洲際彈道導彈。它的部署促成了第一階段美蘇戰略武器削減條約(START-1)的簽署，因為SS-18可以攜帶10個獨立設定目標的核彈頭，每個彈頭當量為7萬5千噸。蘇聯解體後停止了SS-18撒旦導彈的生產，此後根據戰略核武條約銷毀了154枚SS-18。
與薩爾馬特比較，SS-18射程為11,000公里，薩爾馬特的射程則遠達17,000公里，可以用穿越南極大陸的路線向敵方進攻，裝置的核彈頭數目為10-15個，每個彈頭核當量在15萬至30萬噸之間。
(中時電子報)
文章來源：Serial production of Russia's ICBMs Sarmat to begin in 2021 — source More: http://tass.com/defense/1028662