撒旦繼承人 俄將於2021量產薩爾馬特洲際導彈

2018年11月02日 20:34 中時電子報 盧伯華

薩爾馬特洲際彈道導彈測試

俄羅斯國防工業聯合體的一名消息人士稱，普丁總統於3月公布的新一代洲際彈道導彈薩爾馬特(Sarmat)將於2021年開始進行系列生產，並在同年稍晚就在首個戰略火箭軍薩爾馬特導彈團開始服役。這種號稱無法防禦的導彈，將成為取代SS-18「撒旦」洲際彈道導彈的最新式戰略核武器。

塔斯社報導引述消息人士的話說，薩爾馬特完成測試與列裝的最後期限是2021年，隨後就進行量產。首個薩爾馬特導彈團將設置兩個發射器與一個指揮中心。

2018年3月1日，俄羅斯總統弗拉基米爾·普京在致聯邦議會的致辭中宣布，薩爾馬特洲際彈道導彈已開始測試。俄國防部也在7月份表示，導彈將在預期的最後階段才投入使用。

俄總統普丁聲稱薩馬爾特洲際導彈是任何反導彈系統都無防禦的終極戰略武器。（圖／美聯社）

薩爾馬特洲際彈道導彈是由馬奇雅夫(Makeyev)火箭設計局所開發，將取代上世紀90年代所生產的R-36M2(北約代號SS-18,撒旦)洲際彈道導彈，首批薩爾馬特將列裝於俄羅斯西部的克拉斯諾亞爾斯克( Krasnoyarsk)地區的烏茹爾(Uzhur)為導彈部隊。

報導指出，前蘇聯曾經擁有308枚SS-18撒旦洲際彈道導彈。它的部署促成了第一階段美蘇戰略武器削減條約(START-1)的簽署，因為SS-18可以攜帶10個獨立設定目標的核彈頭，每個彈頭當量為7萬5千噸。蘇聯解體後停止了SS-18撒旦導彈的生產，此後根據戰略核武條約銷毀了154枚SS-18。

俄國宣稱薩爾馬特導彈可以越過南極對敵攻擊，圖為俄國電視台所做的導彈飛越南極進行攻擊的示意圖。（圖／美聯社）

與薩爾馬特比較，SS-18射程為11,000公里，薩爾馬特的射程則遠達17,000公里，可以用穿越南極大陸的路線向敵方進攻，裝置的核彈頭數目為10-15個，每個彈頭核當量在15萬至30萬噸之間。

(中時電子報)