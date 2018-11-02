名古屋參展台中花博與中市締結觀光友好城市

2018年11月02日 20:41 中時 盧金足

台中花博3日登場，日本名古屋市響應花博參與國際室內花卉競賽，將在花博后里馬場園區花舞館，展出名古屋特色花卉；同時，名古屋真中祭（Yosakoi）表演隊伍也將參與11月9日登場的「台中國際踩舞祭」。名古屋市副市長廣澤一郎今日率團拜訪台中，由副市長林陵三接待，並見證雙方簽署觀光友好城市備忘錄，進一步帶動深入合作關係。

由台中市政府觀光旅遊局長陳盛山代表和日本名古屋市副市長廣澤一郎在台中市政府簽署「觀光友好城市備忘錄」，並在林陵三和台中市觀光公協會多位代表見證下，雙方締結為友好城市，兩市將持續深化觀光行銷等領域的交流與合作。

林陵三表示，台中市與日本中部近年交流熱絡，2016年中、彰、苗、投、雲、嘉、嘉七縣市所組成的「中台灣觀光推動委員會」，與日本中部昇龍道(現為中央日本總合觀光機構)締結「觀光友好交流備忘錄」，象徵日本中部地區2400萬與中台灣670萬人口的觀光大結盟；2017年台中國際機場也與日本中部國際機場締結為姊妹機場，透過區域觀光結盟，已成功帶動台日中部地區友好互動交流。

而名古屋市也以踩舞祭、花博活動等各式主題與台中展開熱絡交誼，因此在此交流基礎下，今日雙方簽署觀光友好交流合作備忘錄，將帶動更廣且多元化的合作關係，擴大行銷兩地觀光資源，有助推動兩地旅客互訪，提升台日友好關係。

他也歡迎大家明日參訪台中花博園區，並欣賞在水湳舉辦的花博晚會，由年輕團隊打造的巨型舞台將帶來精彩的視覺饗宴，將讓大家不虛此行。

名古屋廣澤一郎副市長說，名古屋市與台中分別地處日本與台灣的中部，人口規模相仿，同時擁有雙港、交通便利，是日本中部推動觀光產業的中樞，城市的發展定位類似。在觀光資源上，名古屋每年3月至5月立山黑部開放旅遊，進入賞櫻旺季，8月份的夏季慶典真中祭，10月份名古屋祭，往往吸引海內外遊客超過200萬人次前往。

他進一步表示，台中也是盛會城市，榮獲國際節慶活動組織（IFEA）舉辦的2018「全球節慶活動城市獎」，且與日本淵源很深，許多觀光景點與建築非常值得日本旅行業與媒體大力推薦給日本旅客，此次簽署觀光友好城市備忘錄，將協助宣傳台中與中台灣的魅力景點，以促進兩地人民互訪交流為首要目標。

此外，名古屋市也響應花博，參與台中花博的國際室內花卉競賽，11月3日起在花博后里馬場園區花舞館，展開為期兩周名古屋特色花卉展，讓台灣民眾也欣賞到日本的花卉之美。

觀旅局長陳盛山表示，每年立山黑部開放觀光期間，華航啟動季節性包機兩地直飛，特別是今年起為花博旅遊年，市府積極促成台中國際機場與日本中部機場開闢花博直飛包機，邀請名古屋各界及日本中部民眾直飛台中看花博，未來也希望進一步成為兩地定期航線。

他指出，日本中部一直是台中國際觀光行銷的重點，今年3月特別組團於日本中部國際機場舉辦「台中週RoadShow」活動，於名古屋市區舉辦花博推介會，邀請日本中部地區旅遊業者到場，展現建立觀光結盟的決心。

而台中國際踩舞祭11月9日登場，名古屋真中祭（Yosakoi）表演隊伍已連續三年參加，兩個城市藉由充滿活力的踩舞表演，搭起年輕人之間的交流橋梁，期盼透過雙方正式的觀光結盟締約，帶動雙方更多元交流，吸引更多遊客到中台灣。

(中時 )