ELLE風格人物大賞 謝金燕放話「殺死你」與小松菜奈拚人氣

2018年11月02日 20:40 中時 潘鈺楨

小松菜奈。（張祐銘攝）

小松菜奈。（張祐銘攝）

大S（右）與汪小菲。（張祐銘攝）

小S。（張祐銘攝）

福原愛（右）與老公江宏傑。（張祐銘攝）

楊丞琳。（張祐銘攝）

ELLE Style Awards風格人物大賞2日晚間舉行頒獎典禮，即使雨勢不小現場還是眾星雲集，包括小松菜奈、楊丞琳、謝金燕、大小S等人都到場。拿下國際名人獎的小松菜奈，一襲香奈兒藍白百摺洋裝飄逸現身，她開心地說：「這次來台灣雖然遇到下雨，但很期待可以吃到很多美食。」

今年首度頒發的「Couple獎」給了汪小菲及大S，大S說：「聽說這個獎是為了我們兩個增設的，意義非凡。」夫妻倆還公開曬恩愛，大S透露身上俐落的黑色褲裝是汪小菲上網幫她買的，至於價格？汪小菲只說：「挺合理的！是位新銳設計師。」拿下全能天后獎的小S壓軸紅毯，以亮片連身褲裝，秀出大腿美麗線條，還在現場秀深蹲，自信說：「我腿的線條很漂亮，但亞洲人世俗眼光，可能會覺得我腿粗，這是練出來的！」說老公沒拿獎，一直探聽汪小菲穿什麼，還提議也要去跟去會場展現健身成果。她直說為典禮減肥多日，一結束要馬上約大S去吃麻辣鍋！

擔任嘉賓的「姐姐」謝金燕，以龐克造型，卯釘皮衣配牛仔短裙裝酷帥登場，開心大喊：「尖叫聲！姐姐的任務就是要殺死你們！」她說自己就是走「浮誇爆款」路線，相當神秘的姐姐被問到接下來計畫，她還一時想不起來，傻說：「接下來還有滿多活動...像是會出席金馬獎。」紅毯戰袍「還在努力」，但沒信心：「能拿到第一美嗎？實在沒把握。」

福原愛夫妻擋也蒞臨盛會，1日剛過30歲生日的福原愛，透露老公江宏傑已貼心送上包包當生日禮物。江宏傑上午剛從瑞典比賽回來，說這是他人生第一次走紅毯，在車上看到外面這麼多人有點害怕。福原愛一身「百花之王」和服，需要耗時2年半才能製作完成，她說自己花了40分鐘才著裝完畢，因為如此所以這次沒有跟在江宏傑身邊幫他挑西裝！

抱回風格女演員獎的楊丞琳，說自己心目中有風格的人物很多，「但我最想要成為大家心中的風格。」新戲《握三下，我愛你》日前開鏡，她期許未來能繼續嘗試年代劇。名人獎得主曾之喬以Fendi運動風格的洋裝出席，認為風格就是自信自在，「看著自己覺得很漂亮就是有風格。」潮人獎為羅志祥，他目前正在忙12月將發的新專輯，「目前進度已經到最後階段了。」明年也會有節目等新工作。

ELLE Style Awards旨在表揚各領域具風格的名人，表彰他們獨特自我風格的表率，風格男女歌手獎頒給小宇及A-Lin、男演員獎由吳慷仁奪得，主持人獎是黃子佼。小宇、林映唯、9m88、安那、藍心湄、薛聖棻、洪偉明、陳孫華、江宏傑、福原愛、Angelina等人也都共赴盛宴。

(中時 )