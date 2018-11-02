官田區隆田公托家園開幕 即日起招收2足月嬰幼兒

台南市第四處社區公共托育家園-隆田公共托育家園，2日上午溫馨開幕。（台南市社會局提供）

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台南市政府社會局運用原官田代表會二樓空間，設置台南市第四處社區公共托育家園-隆田公共托育家園，2日上午溫馨開幕，社會局長劉淑惠、官田區顏能通區長及多位民意代表共同剪綵啟用，現場邀請社區民眾及新手爸媽入內參觀托育家園，並由台南市欣榮幼兒園小朋友帶來可愛的舞蹈表演。

社會局長劉淑惠指出，截至9月底台南市0至2歲幼兒有2萬6580人，為推動公共化托育全面照顧0至2歲幼兒，台南市積極規畫以社區為基礎的托育服務，大力推動在地社區化「公共托育家園」的設置，109年底預計至少達23處。

今年社會局緊鑼密鼓已在安南、柳營、關廟等區設置公共托育家園，官田區為第4處，未來在鄰近的麻豆及善化區也將陸續設置，達到社福區域平衡的目標。另外親子悠遊館(親子館)到109年底也預計至少成長至14處，為提供行動式的社區服務，今年也加入3部兒童褔利外展服務車，把教具及玩具送至社區親子身邊，多元營造一個讓多數家長都能有感的友善托育環境。

隆田公共托育家園採用在地特產「菱角」的顏色，園內以紫色系列打造，並以可愛的恐龍為主題，內部規劃可自由探索的遊戲區、用餐區、睡眠區等多元空間，由4位托育人員照顧12名0-2歲兒童，強調舒適的居家照顧空間，及價格合理與安全的環境。

公共托育家園收托時間為周一至周五早上7點30分至下午5點30分，每名幼童每月托育費用1萬元，一般家庭的家長可再申請托育補助3000元，因此家長每月僅需負擔7000元的費用，具褔利身分的家長（中低或低收）僅需負擔3000至5000元托育費用。官田公共托育家園即日起開始招收2足月至未滿2足歲之嬰幼兒，報名洽詢電話：06-6353728，歡迎家長預約參觀。

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