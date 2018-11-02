公務人員按讚觸法 洪孟楷：綠官帶頭違法應道歉

2018年11月02日 21:09 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

公務人員避免在候選人臉書按讚、留言等，以免觸法，民進黨政府李應元、鄭麗君、顧立雄等多位高官被發現帶頭違法！(網路截圖)

選戰越打越激烈，銓敘部提醒公務人員不宜於上班或以公家電腦上網連結臉書等社交網站，從事與執行職務無關的相關網路行為，包括避免在候選人臉書按讚、留言等，以免觸法。銓敘部這一規定立即害慘蔡政府一堆高官。國民黨發言人洪孟楷截圖指出，民進黨政府李應元、鄭麗君、顧立雄等多位高官都帶頭違法應該道歉！

銓敘部昨日在考試院會報告有關配合九合一地方公職人員選舉公務人員任用、考績及行政中立相關規定辦理情形。銓敘部特別提醒公務人員不宜於上班時間或以公家電腦上網連結臉書等社交網站，從事與執行職務無關等相關網路行為；也不得利用職務上權力、機會或方法，要求他人加入公職候選人的社交網站之會員，或支持、反對特定之政黨、政治團體或公職候選人，以避免公務人員不慎於網路從事違反行政中立之行為。

洪孟楷遣譴責此舉「根本就是莫名其妙的限制，是否蔡英文政府又再出奧步逼迫公務員？ 」。並舉例指出，包括環保署長李應元、發言人谷拉斯、促轉會代主委楊翠、文化部長鄭麗君、金管會主委顧立雄全都有幫特定候選人臉書按讚的紀錄，這樣公然違法，請銓敘部先辦大官，而這些帶頭違法的高官請先向國人道歉，否則只准州官放火、不准百姓點燈，成何體統？

洪孟楷並截圖證明李應元、谷拉斯等高官全然違法，要求銓敘部先開罰這些人，才能讓全國公務員了解法令規定。

洪孟楷質問，「如果銓敘部面對蔡英文政府高官就軟弱，只敢欺負基層公務員卻不敢動到蔡政府的高官，那這樣就是選擇性執法，也代表銓敘部也是另外個蔡政府的行政奧步要干涉選舉」。

(中時電子報)