艾美獎製作人來台黃信堯取經 宣傳動物版《權力遊戲》

2018年11月02日 21:18 中時 潘鈺楨

邁克岡頓。（BBC提供）

邁克岡頓（左起）與黃信堯。（BBC提供）

BBC Earth年度旗艦作品《王朝》2日在台舉行記者會暨首映會，艾美獎的金牌製作人邁克岡頓（Mike Gunton）特地從英國遠道而來替該作品宣傳造勢，金馬導演黃信堯先生也現身為《王朝》站台。這是岡頓第二次來台北，他笑說：「雖然下起雨但好像回到英國。」他上次來台也下著雨，可惜沒時間好好逛逛，但認為自己跟台灣頗有淵源，「差不多20年前我負責過一個節目，正好就是介紹台灣。」

黃信堯也拍紀錄片，認為記錄片有很多迷人的地方，「但也好像靠天吃飯，所以紀錄片都是上天給的禮物，和天地共存。」但拍紀錄片挑戰很大，不管拍哪個領域，都是「不知道何時開機、何時關機」，深怕錯過最重要的鏡頭。他在後台也跟岡頓交流紀錄片拍攝，岡頓說他知道黃信堯現在在拍什麼，「我也有猜到他想用怎樣的方法，我們都喜歡用影像而不是旁白來記錄。」

至於黃信堯有沒有可能跟BBC合作拍片？黃信堯說：「我們想關心地球環境的出發點一致，但如果是像《王朝》這個規模太龐大，目前還不可能。」 岡頓馬上接話：「他曾替《地球：奇蹟的一天》配音，你們知道吧？我們已經有合作了啊！」

岡頓認為《王朝》跟其他紀錄片最不同的地方在於：「這部片就像動物版的《冰與火之歌：權力遊戲》！」團隊首次以單一動物為主角，無論天氣、動物們其實都難以控制，因此很多時候都是一無所獲，加上動物主角可能在拍攝過程當中受傷、生病，甚至死亡，「那我們的拍攝就前功盡棄了，因此整個團隊跟BBC都必須承擔相當高的風險。」

BBC Earth頻道年度旗艦大作《王朝》11月12日（一）上午4點30分於BBC Earth頻道與英國同步首播，當天晚間9點55分再次播出，每星期同一時間播出全新一集。

(中時 )