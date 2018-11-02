故事工廠《小兒子》舞台劇佳評如潮 10日台南文化中心動人演出

《小兒子》舞台劇讓很多觀眾紅著眼眶離場。（故事工廠提供）

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2018 年「故事工廠」繼《莊子兵法》《男言之隱》後，再度與「夢田文創」攜手合作，將華文界重量級作家駱以軍的散文集《小兒子》演繹成舞台劇，9 月台北首演，佳評如潮，寫實劇情讓許多人哭紅眼，10 日將移師台南文化中心演出，並於演前舉辦幕後導覽活動，邀請觀眾走上舞台一探幕後事。

《小兒子》由2度獲得金鐘影帝的李天柱飾演作家父親、「小兒子」由藍鈞天、吳定謙共同演出；另有劉珊珊、蔡亘晏、郭耀仁、朱家儀、林東緒、陳玄家、楊棟清聯合演出。劇中失智議題非常貼近台灣社會現況；台南場次不但獲得台南市政府文化局協辦，也獲得中國信託文教基金會「2018 新舞臺藝術節」冠名贊助，同時規畫講座、工作坊，一同推展藝文教育。

經歷過大風大浪的李天柱說，「《小兒子》不只是一齣戲，而是真實人生。」黃致凱表示，演員們把自己的生命故事帶進戲裡的角色，「我們都重新在作品中反省自己和父親的關係，找回與父親的美好記憶。」在台南場擔綱主演「小兒子」的吳定謙也說，很希望父親吳念真導演有機會到劇場來看。

本劇由編導黃致凱改編自華文界重量級作家駱以軍的同名散文集，從趣味、可愛又溫馨的父子互動延伸，讓散文裡的小兒子「長大」穿越到24 年後，一邊迎向自己的人生，一邊面對父親的衰老。

飾演失智老父親的李天柱說，看完《小兒子》後能讓人用更堅強更坦然的態度面對生命課題。吳定謙為了「兒子」這個角色投入全副心力，也把平時不會對父親說的話，在戲裡說了出來，他自爆：「柱哥後腦杓的角度跟我爸很像，專心排戲猛然回頭看到，常常心跳漏一拍，以為我爸來了，善用這種投射情感可以快速入戲，就像真的跟爸爸對話。」

駱以軍表示，「看戲的過程好像一種『收煞』的儀式，把這個社會正在面臨的苦難與痛苦包裹起來，讓觀眾的恐懼哀痛被釋放出來後，用一個『圓』的完滿意象來除煞，讓大家一起被感動、被洗滌。」

(中時 )

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