96歲阿嬤當大學生了！阿公阿嬤俊俏戴起學士帽

2018年11月02日 21:49 中時 吳敏菁

96歲的魏莊差阿媽說她人生第一次當大學生很有趣。（吳敏菁攝）

大學生泡的咖啡比較好喝要長輩裝回家與家分享。（吳敏菁攝）

讀冊是人生最快樂的代誌了！建國科大為圓阿公、阿嬤的夢想，舉辦「一日大學～長輩體驗營」，來自溪湖鎮大竹里96歲阿嬤魏莊差說，活了這麼久，第一次到大學上課當大學生實在有趣，下次還要把里內的一位101歲鄰居邀來一起上課，證明我們還很健康。

40多位來自彰化縣溪湖鎮湖西里、大竹里的阿公、阿嬤由救國團溪湖鎮團委會會長楊國楨帶領下，2日上午抵達建國科技大學參加「一日大學」，體驗一日大學生活，學校除了安排長輩們動手做雷射雕刻、3D列印課程、飲料調製、咖啡品嚐和參觀美術文物館展出作品，並透過大銀幕與畫家對話。

學校還安排學生自治會、愛心慈幼社、觀光系學等30多位學生社團志工陪阿公阿媽們上課，活動結束，長輩穿起學士服拍照，頒發一日大學生證書，離去時長輩們依依不捨，紛紛地說，原來讀大學這麼有趣，下次有舉辦還要再來。

來自溪湖鎮大竹里的阿嬤魏莊差說，1924年出生，已經95歲，原本學生自治會幹部還準備輪椅要推阿媽，結果魏莊差一下車就健步如飛，讓迎接的建國科大學生幹部們目瞪口呆，直呼，「老當益壯，阿嬤太強了」紛紛請教阿嬤的教養生秘方。

魏莊差強調，「我不算是最老的喔！」厝邊隔壁，101歲、90歲以上比比皆是。帶隊楊國楨會長試圖解密，她們都住在糖廠附近，有些阿公阿嬤家裡以前都種製糖甘蔗，可能是年輕時期就喝天然的糖水過日子，所以特別健康！

阿公阿嬤們很有趣，觀光系的老師指導她們泡咖啡，有位阿嬤說，大學生泡的咖啡比較好喝，隨手就拿起預備好的保溫壺要同學幫她加滿，觀光系老師還教阿公阿嬤如何製作天然的水果茶，大家搶著喝，有點供不應求。

建國科大學務長甯慧如說，許多長輩遺憾小時候欠栽培，為了貼補家計，沒機會升學，體驗營滿足了夢想，社區反應十分熱烈，未來還會多辦幾個梯次。

(中時 )