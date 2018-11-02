降血壓藥含致癌物 126萬顆全數下架

2018年11月02日 21:49 中時 林周義

降血壓藥含致癌成分！食藥署今（2日）公告，國內健亞生物科技股份有限公司所生產的「平壓妥膜衣錠300毫克」使用含致癌物的原料藥Irbesartan，目前已要求醫療院所、藥局將4萬5051盒，約126萬顆藥物下架，並下令業者在1個月內完成回收。

食藥署藥品組科長洪國登表示，美國食藥署（FDA）發現印度Aurboindo Pharma Limited公司所生產的原料藥Irbesartan含具動物致癌性的「N-亞硝基二乙胺」（NDEA），並於31日將某高血壓藥下架。食藥署得知後，即清查國內含藥品，發現健亞公司所生產的「平壓妥膜衣錠300毫克」使用相同原料藥。為安全起見，已將市面上126萬顆藥物下架。

下架的「平壓妥膜衣錠300毫克」（衛部藥製字第058235號）出貨數共13批，分別為AFJ021、AFL061、AFM021、AFM031、AGE031、AGE041、AGJ061、AGJ071、AGM031、AGM041、AHD071、AHD081及AHG031。

「平壓妥膜衣錠300毫克」在同成分產品中市佔率為2.9%，聯合醫院藥師蘇柏名表示，該市佔率不算高，但因高血壓為常見疾病，影響的人數也不少。

高血壓學會理事長王宗道表示，Irbesartan為降血壓藥成分之一。透過擴張血管，達到降低血壓的效果，對腎臟也具保護作用。其所含的「N-亞硝基二乙胺」（NDEA）具動物致癌性在人體上並無致癌證據，但因高血壓為慢性疾病，需長期用藥，民眾仍需多加留意。

食藥署表示，因高血壓需定期服藥控制，提醒正在用藥的民眾儘速回診與醫師討論換藥情形，勿自行停藥。若民眾用藥後後出現不良反應，可撥打專線02-2396-0100進行通報。

(中時 )