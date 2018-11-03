律師說法》百萬債務讓他壓力好大 這件事情卻讓他還10萬就好

2018年11月03日 00:28 中時電子報 柯毓庭 天秤座法律網 天秤座法律網

一名鍾姓男子，因公司營運不佳，積欠了百萬卡債。在公司倒閉後，鍾男無力償還債務，卻屢次收到討債通知，最後在律師的勸說下，鍾向法院申請清算。

鍾男早前因創立公司營運狀況不佳，為了公司能繼續營運，除了向親友借款、另外也向多家銀行貸款，並用現金卡借錢。和客戶應酬時，鍾男亦常用信用卡付款。

長期下來，鍾竟積欠債務130萬元，後因公司慘澹收場，無法償還債務。近年來，銀行及資產管理公司屢次致電催討欠款，鍾先生在律師的勸說下向法院聲請清算准許，僅需扣除名下車輛法拍10萬，其餘免責。

＊律師說法

因債務人鍾先生無工作收入，名下財產僅有一台車輛，沒有親友願意擔任更生方案的履約保證人，以擔保更生方案的履行，故律師建議鍾先生聲請清算。清算程序簡單說就是將債務人的財產全部拿出來拍賣變現，由法院或管理人分配給全體債權人。清算程序的重點在於向法院「聲請免責」，免責指的是「免」除對債務的「責」任，也就是剩下的債務等同歸零，不用再還了。

本件鍾先生的車輛經法院拍賣後所得價金為10萬元，尚餘120萬元的債務未清償，故於清算完畢後律師向法院聲請免責。聲請免責時，律師陳報鍾先生聲請清算前2年自己及依法應受其扶養者所必要生活費用之數額為11萬2800元，已較依行政院內政部所公告之101年度台灣省每人每月最低生活費用1萬0244元之生活標準金額所計算之2年生活必要費用計24萬5856元（1萬0244元*12*2）為低，足證鍾先生並無奢侈浪費的情況。故以鍾先生的支出費用11萬2800元計算，鍾先生聲請清算前2年期間可處分之固定收入扣除該等費用，明顯為負數，所以沒有債清條例第133條所定應不予免責之情形，則依法法院應裁定免責。

法院示意圖。（CFP）

法院判決

本件既經本院為終止清算程序之裁定確定，且債務人於聲請清算前2年內可處分之固定收入扣除自己所必要生活費用之數額後，已為負數，與消費者債務清理條例第133條所定應不免責之要件不符，法院復查無債務人有同條例第134條各款所定應不免責之情事存在，故債務人聲請免責，即屬有據，應予准許。

(中時電子報)