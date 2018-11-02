鍾瑶跟他臉貼臉玩親親 秀流利法文訪問他

2018年11月02日 21:56 中時 潘鈺楨

鍾瑶與歐盟吉祥物「歐哞」。（杰德影音提供）

歐洲經貿辦事處處長、外交部次長、文化部主秘、文化局局長等貴賓蒞臨致詞。（杰德影音提供）

2018 TEFF歐洲影展（Taiwan European Film Festival）2日展開，影展邀請鍾瑶擔任大使，她在開幕式上以英、法、德、西、義、荷等6國語言打招呼，更透過流利法文訪問「特別」來賓－歐盟吉祥物「歐哞」，兩人也進行「臉頰禮」互親臉頰，示範歐洲打招呼的禮儀，互動活潑有趣萌翻全場。

鍾瑶今年以《替身》入圍金鐘獎迷你劇集電視電影女主角獎，新作品為台法合製電影《我想要你記得＿》（Territory of Love），將於年底上映，片中她全程以流利法語演出，令人印象深刻，除了曾於法國擔任模特兒有法語底子外，她表示為了表演準備，每天都會觀看法國電影加強語言能力並學習法國的拍片風格與節奏，鍾瑶說「我學語言其實很少背單字，但我喜歡去當地人生活的圈子如超級市場等，實際了解各樣用語，而且也可以交到新朋友！」

新片中鍾瑶和凱薩獎影后黛博拉弗朗索瓦（Déborah François）有精彩對戲，她也提到最想合作的歐洲演員是莫妮卡貝魯奇前夫、法國影帝文森卡索（Vincent Cassel），激動表示「他超性感的！」表示他在《不過就是世界末日》（Juste la Fin du Monde）細膩的情緒和演出令人震撼。除了示範「臉頰禮」外，鍾瑶也以流利法文訪問歐哞最喜歡的電影類型，歐哞則是神回覆只要是對動物友善的電影牠都喜歡！

歐洲影展由歐洲經貿辦事處以及杰德影音共同舉辦，希望觀眾透過電影認識歐洲國家的文化、藝術和語言。開幕式邀請了歐洲經貿辦事處處長、外交部次長、文化部主秘、文化局局長等貴賓蒞臨致詞，以及歐洲17國在台辦事處大使現場觀禮。歐洲經貿辦事處馬澤璉處長表示：「歐洲影展是我們辦事處主辦最歷史悠久的文化活動，需與所有歐洲國家在台辦事處以及台灣官方單位共同協力合作才得以完美執行。」並表示今年歐洲文化資產年(European Year of Cultural Heritage)，電影是呈現多元文化資產和傳遞訊息非常有力的工具，「電影讓我們能夠暫時逃離我們的現實生活，並且體驗別人的人生。」

歐洲影展的影片是由17個歐洲在台辦事處個別推選並贊助1部電影，參展國家為奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、匈牙利、義大利、盧森堡、荷蘭、波蘭、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士、英國。影片類型多元精彩，包含小職員復仇狂想曲，柏林影展最驚豔的喜劇《放生員工請注意》、透過中年魯蛇遇到鬼的冷調幽默，喚起生活熱度的《歡迎光靈》、諷刺共產社會而遭禁演，直到1990年才上映並一舉獲得柏林影展金熊獎的《失翼靈雀》、《回到初相戀》描述遇到中年空巢期的夫妻，一覺醒來身體卻回到三十多年前模樣、為了買到「神奇電視機上盒」展開極地冒險之旅的另類喜劇《極地奧德賽》、小農為了拯救農場牛隻不惜付出一切的《自己的農場自己救》、誤傳簡訊卻促成一段戀情，最浪漫的都會愛情電影《真愛LINE著你》。

第14屆歐洲影展期間從2018年11月2日起至2019年1月底，將於全台超過30個場地進行免費放映，除了有精采的電影，於每場次映後上網填問卷還能參加抽獎，精品好禮包含義大利經典品牌Moleskine的NOMAD後背包、伊日美學生活的海洋香氛組、sudio瑞典耳機等獎品為旅行生活增添質感。此外憑影展文宣還能享有西班牙葡萄酒代理商Salud主辦的「台灣雪莉週」折價券、Mikkeller米凱樂啤酒吧九折優惠，以及GagaOOLala影音平台10天免費看兌換碼等好康優惠！更多歐洲影展相關訊息請至官網查詢 http://www.teff.tw/ ，詳細放映場次表 http://www.teff.tw/location 。

(中時 )