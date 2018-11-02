保健聖品綠茶膠囊會導致腎衰竭？醫師這麼說

2018年11月02日 22:02 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

「我從沒想過保健食品會傷身，我以為頂多浪費錢或是沒有什麼功效，但它可能導致肝臟衰竭，這個風險實在太大了。」

根據英國廣播公司（BBC）報導，美國一名54歲男子Jim McCants在服用保健食品綠茶膠囊兩三個月之後，發現自己臉色蠟黃，察覺有異就醫檢查，沒想到竟發現肝臟嚴重受損，甚至必須進行肝臟移植手術，他原本身體健康，本身不菸不酒且沒有服用其他藥物，國外醫師研判可能是服用綠茶膠囊所致。

一般民眾都認為喝綠茶好處多多，且綠茶富含兒茶素具有抗氧化效果，有益健康，如今卻出現有人因為服用綠茶膠囊導致肝功能受損案例，引發熱議。敦仁診所院長蕭敦仁表示，像這樣因為的案例非常少，因此不需過度驚慌。

蕭敦仁也指出，造成肝臟受損的原因很多，上述案例可能是由兩種原因所致，第一就是攝取過量，另外就是因為民眾身體對於其中成份產生「特異性」反應，「可能大部分人吃了都沒事，但少數人就會發生比較特別的反應。」

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海則認為，「攝取量很重要，」攝取兒茶素過量，可能導致肝臟細胞壞死，引發肝毒性，造成肝功能受損。

台灣營養基金會執行長吳映蓉指出，兒茶素是茶葉中的主要多酚類，兒茶素類主要成分有四種，分別為EGC（epigallocatechin）、EC（epicatechin）、EGCG（epigallocatechin gallate）和ECG（epicatechin gallate），茶葉中以EGCG的含量最多，也是抗氧化能力最強的兒茶素。

依據歐盟發布的針對兒茶素EGCG風險評估報告指出，建議成人每人每天攝取兒茶素EGCG上限為800毫克，不應過量，但歐盟也強調兒茶素過量是否會導致肝功能異常因人而異。

顏宗海表示，根據歐盟報告，綠茶用一般沖泡方式飲用，每人每天兒茶素EGCG攝取量約為90～300毫克，若是較極端用綠茶當水喝的人，兒茶素EGCG每天攝取量約為866毫克，並不建議這樣過量飲用，「但一般沖泡綠茶飲用的民眾不必太過擔心兒茶素傷肝問題，扣除極端例子，單靠喝茶不太容易攝取過量的兒茶素。」

飲用綠茶不容易有過度攝取兒茶素的問題，民眾不必太過擔心。圖片來源：shutterstock

至於作為保健食品的綠茶膠囊，根據歐盟報告，每天兒茶素EGCG攝取量約為5～1000毫克，和喝茶攝取兒茶素相較更加濃縮，因此，顏宗海強調，食用綠茶膠囊的民眾，要特別留意攝取量，避免超過成人每天建議攝取量。

顏宗海也指出，美國這個因食用綠茶膠囊導致換肝的個案，由於沒有看到病歷，很難判斷食用綠茶膠囊和肝功能受損的因果關係，還有待當地醫師釐清。蕭敦仁則建議，若是民眾有疑慮，在使用保健食品之前，可詢問醫師意見，並進行追蹤，以免保健不成反造成肝功能受損。

食藥署食品組組長潘志寬則表示，上述事件是國外案例，台灣針對經萃取出綠茶兒茶素EGCG製成的保健膠囊都有規範，必須符合每日上限300毫克的限制才可以販售，因此，民眾不須太過擔心過量攝取的問題。

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(中時電子報)