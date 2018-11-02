男遭賭場合夥人凌虐丟包醫院亡 3人羈押禁見

2018年11月02日 22:19 中時 王己由

桃園42歲張姓男子，10月29日晚間北上處理債務糾紛，卻遭到4名男子凌虐後載到馬偕醫院丟包，張男經急救後仍不治，涉案男子石尉廷、蕭恩傑、林庚緯等3人被拘提到案，檢察官訊問後將3人聲押禁見，台北地方法院開庭後，法官認為3人分別涉犯殺人、傷害致死等罪，犯罪嫌疑重大。且有滅證和共犯未到案，今(2)日晚間裁准羈押禁見。

蕭恩傑等3人，聲押庭中抗辦檢察官在拘提逮捕後超過24小時才向法院聲請羈押，但法官審理調查後，認為並沒有超過24小時，本件羈押聲請程序沒有違法。

警方調查，26歲的石尉廷在今年9月25日以5萬元租下北市忠孝東路五段一處辦公大廈5樓經營德州撲克賭場，並找被害人張男、蕭恩傑、林庚緯、許男等人一起經營場。

上月29日，張男向哥哥借車表示要到台北辦事，張到賭場後與蕭男起爭執，蕭認為張自己也下場賭博，但是賭輸不付錢；張男則認為蕭帳目不清，兩人因此發生爭吵打架，石男上前勸架也被打，氣得與蕭一起教訓張，持鐵椅及拳頭痛毆張，直到他因呼吸不順，說要吃氣喘藥，石讓張吃藥後，發現張沒了呼吸，嚇得趕緊將張急送馬偕醫院卻丟包不管，分兩批搭車往汐止和內湖逃逸，張經急救仍不治。

石尉廷、蕭恩傑、林庚緯3人到案後，檢察官認為3人涉犯殺人重罪，且共犯許姓男子在逃，將3人聲押禁見，北院開庭後，法官認為，林庚緯涉犯殺人、傷害致死罪；另2人涉犯涉犯傷害致死罪，3人將被害人載送至馬偕醫院時，蕭恩傑刻意在緊急聯絡人資料填載虛偽姓名，事後並任意停置原使用的車輛，改以計程車逃匿，復丟棄置使用的行動電話後，再相約在律師事務所會面，疑有滅證、勾串之舉；在投案前有勾串的高度可能，3人應羈押。

另法官認為本案還有共犯、證人尚待檢察官調查，為避免被告藉由與他人接見通信機會進行勾串，也有禁止接見通信及授受物件的必要。

(中時 )