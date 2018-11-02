劉寶傑傳怒辭《關鍵時刻》 名嘴爆「關鍵」這句話

劉寶傑傳出被高層施壓。（資料照）

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中時

東森電視招牌節目《關鍵時刻》傳出因為在節目中狂打高雄議題，使得政府對電視台高層施壓，主持人劉寶傑原本今天要南下高雄開講的計劃，緊急被喊停，劉寶傑因而揚言不幹了。有名嘴今晚爆說「半個月前就被指示內容要平衡」，看來高層施壓傳聞非空穴來風。

劉寶傑今未接電話也沒回訊息，電視台高層也避談。據東森內部指出，電視台高層要劉休假1周，並非他主動請假，而代班主持人是陳瑩。

劉寶傑的《關鍵時刻》近來找許多深綠業界素人上節目，各個代表在節目中批評高雄這幾年沒建設、又老又窮，以致於商圈人潮漸少，甚至連一個監視器都申請不到預算，加上回高雄沒機會、薪水又少，「北漂」的人愈來愈多。

正因高雄選情激戰，《關鍵時刻》直批高雄的主題被高層認為過火，才傳出政府伸手對電視台施壓一說。而主持人劉寶傑明年1月與東森合約到期，讓播出11年的節目面臨存亡危機。

另也有一說，《關鍵時刻》近來平均收視不穩，選戰倒數關鍵卻頻頻輸給同時段對打的中天節目《新聞龍捲風》，主持人劉寶傑扛收視壓力，原走出棚內到高雄開講計畫卻被電視台高層擋下來，因此心生不滿。

《關鍵時刻》向來被認為是重口味的電視談話性節目，連演帶說的誇張方式，加上外星人、靈異到神怪玄學，無所不談。這節目當初開啟「情境式新聞」談話節目的先河，劉寶傑風格強勢，曾被指上他節目必須照劇本演出，曾有名嘴抱怨但也有人力挺，一位名嘴說，劉寶傑非常尊重來賓，不會讓來賓講違心之論，讓他很佩服。

(中時 )

獨／不滿《關鍵》被施壓走人？劉… 《小美》劇情保密到家 納豆虧當…

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