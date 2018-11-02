2018台中花博會開幕晚會精彩可期 今晚彩排熱鬧非凡

2018年11月02日 22:15 中時 黃國峰

2018台中世界花卉博覽會開幕晚會，3日將在水湳智慧城舉行，2日晚上進行彩排，來自五大洲的表演團隊輪番表演，精彩可期。（黃國峰攝）

2018台中世界花卉博覽會開幕晚會，3日將在水湳智慧城舉行，2日晚上進行彩排，來自五大洲的表演團隊輪番表演，精彩可期。（黃國峰攝）

2018台中世界花卉博覽會開幕晚會，3日將在水湳智慧城舉行，2日晚上進行彩排，開場表演由歌仔戲融合大螢幕表現台中進步史。（黃國峰攝）

2018台中世界花卉博覽會開幕晚會，3日將在水湳智慧城舉行，2日晚上進行彩排，來自五大洲的表演團隊輪番表演，精彩可期。（黃國峰攝）

四大古文明表演，精彩熱鬧。（黃國峰攝）

2018台中世界花卉博覽會開幕晚會，3日將在水湳智慧城舉行，2日晚上進行彩排，來自五大洲的表演團隊輪番表演，台灣把廟會文化搬上舞台，令人眼花撩亂。（黃國峰攝）

2018台中世界花卉博覽會開幕晚會，3日將在水湳智慧城舉行，2日晚上進行彩排，超過100公尺寬、20公尺高的繽紛巨型舞台，氣勢驚人，來自五大洲的表演團隊輪番表演，精彩可期。

文化局表示，花博開幕晚會特別選在水湳智慧城舉辦，要讓市區的民眾也一起感受花博的氣氛，這次演出陣容非常精彩，包括國內外37組藝人團隊，超過1,000名演出人力，自11月3日到5日，將在這座超過100公尺寬，20公尺高的繽紛巨型舞台上，上演1億4,000萬年來，植物與花如何和人類的生命與生活互相影響，並產生聯結的故事。

3日開幕晚會，將安排結合古文明、石器時代、工業革命到近代歷史的舞台劇，包括空飄氣球、伊林名模化身女神遊行、動畫科技等超乎想像的內容，都將呈現。

11月3日開幕晚會將在水湳智慧城-中央公園(河南路與凱旋路口往北600公尺處)舉行，活動時間為下午17時至晚上21時，全程免費入場，下午16時30分開放民眾進場，為維持交通順暢，會場周邊將分時段實施車輛管制，禁止一般車輛進入。另市府已規劃兩處免費接駁車，分別為洲際棒球場及秋紅谷，發車時間為下午16時至晚上20時（每10分鐘一班），末班回程車最晚10時發車。

(中時 )