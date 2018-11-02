「北侯、南韓、中有盧！」朱立倫：票投盧秀燕

2018年11月02日 22:13 中時 陳淑娥

國民黨台中市長候選人盧秀燕2日晚間在海線舉辦首場大型市政說明會，新北市長朱立倫也到場力挺，朱立倫表示，全台都有「韓流」，我們要站出來為自己，「北有侯友宜，南有韓國瑜、台中有盧秀燕！」最後階段票投盧秀燕，北中南一起拚經濟！

盧秀燕「台中富市3」大型市政會現場湧入數千名支持者，包括新北市長朱立倫、台南市黨部主委謝龍介等到場力挺，鎮瀾宮董事長顏清標、競選總部主委江啟臣、副主委楊瓊瓔、總幹事顏寬恒等黨籍市議員等，帶領鄉親搖旗吶喊「盧秀燕，凍蒜！」

「北有侯友宜，南有韓國瑜、台中有盧秀燕！」朱立倫說，台中絕不會漏氣，南部現在流行一個口號，這回選舉不是候選人對候選人，是台灣人民對民進黨的選舉，民進黨拚政治害台灣，這次台灣人民要用選票選擇要拚經濟，最後階段，台中一定要讓盧秀燕當選，北中南一起拚經濟。

「自己若做不好，4年後一樣可以把我換掉！」盧秀燕表示，4年前大家給林佳龍機會當市長，但卻令人失望，農友向她抱怨說，肥料、運費及資材被砍掉，連老人健保也是，林佳龍沒能力做，就讓盧秀燕來做，民進黨政府如此修理大家，一定要換人當市長。

盧秀燕說，自己若當選，要讓台中市的農產品外銷到全世界、公立托幼倍增等，她高喊台中富士3，「前店後廠、自由港」，台中要拚經濟，並呼籲大家把票投給盧秀燕，翻盤才能讓民進黨得到教訓，才會反省，否則將繼續糟蹋人民！

(中時 )