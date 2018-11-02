嘉義》吳育仁指「智障提案」遭扭曲 主辦單位：無刻意設陷阱

2018年11月02日 22:23 中時 張亦惠

嘉義縣長候選人吳育仁針對昨日批禁止政治集會遊行是智障一說發聲明澄清，吳育仁表示，主辦單位給他的手稿只寫「集會遊行」，是針對一般集會遊行來回答，非「政治」集會遊行，勿扭曲誤解。主辦單位中正大學公共事務研習社也發聲明表示，匆促間漏掉「政治」兩字，但政治二字之缺漏，是否影響候選人之答題，可待社會公評。

吳育仁表示，法治社會當然要依法執行，就算是威權人格的人在這種年代也不可能去禁止，這是普通常識，另根據集會遊行法第4條：「集會遊行不得主張共產主義或分裂國土。」若是這種「政治性集會遊行」當然法所不容，任何地方首長都可以依法不核准集會遊行路權。

吳育仁也強調，韓國瑜主張政治性集會不要在高雄搞，地方要拼經濟不要拼政治，和他的本意、理念和政策完全一致。

主辦人蕭任佑回應，因時間匆忙，短時間抄寫手稿時，疏漏掉政治兩字，無意造成吳與韓之間同室操戈，但憲法11條保障人民言論自由，並無政治或不政治之別，想區分「一般」與「政治」集會遊行的想法與提案，恐是心中小警總作祟，也照見候選人育仁對集遊法的看法。

中正大學公共事務研習社也在臉書發表聲明，過程公開、公平、公正，絕無刻意設下陷阱，手稿少了「政治」兩字實屬匆忙間疏忽，除手稿外，題目也呈現於候選人身後投影幕外，並由主持人「如實且逐字」朗誦，至於手稿上政治二字之缺漏，是否影響候選人之答題，可待社會公評。

(中時 )