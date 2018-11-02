雙11全球狂歡節 福朋也瘋狂！澎湖福朋喜來登推限時搶購

澎湖喜來登飯店泳池，暢游的同時，映入眼簾的是馬公第三漁港的港灣風情，水面延伸與大海一氣呵成，景色遼闊叫人心曠神怡。(圖/澎湖喜來登飯店官網)

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中時電子報
綜合報導
飯店主體L型的環抱式設計，交匯處聳立著78.5米巨型燈塔，為目前全世界最大的燈塔塔身建築。（中時資料照）

網路購物盛事「雙11」即將登場，澎湖唯一五星級國際品牌酒店「澎湖福朋喜來登酒店」推出「雙11全球狂歡節 福朋也瘋狂！1111元限時搶購」，11月10日(六)至11月12日(一)兩天一夜兩人成行入住豪華雙床客房，原要價1萬2千5佰元，兩天一夜 兩人成行 每人只要1111元！澎湖福朋喜來登酒店高人氣的Buffet自助餐廳－宜客樂自助百匯餐廳也推出雙11限定: 兩人同行只要1111元！以超低折扣回饋邀請旅客遊玩澎湖享受五星高規服務的旅遊體驗！

雙11 限定：宜客樂自助餐廳 兩人同行只要1111元！

宜客樂海港百匯自助餐廳網羅多元無國界料理，由資歷盡40年日料主廚以精湛工夫呈現和風美食，引領澎湖食尚，包括澎湖當令海鮮、「日式手作區」、「鮮煮料理區」、「異國熱食區」、「甜點特區」等，以及新鮮水果與多款飲品，加上秋冬季主打的「秋藏冬補」進補名菜，輪番推出經典特色進補「十全大補雞湯」、「人蔘豬心湯」、薑母鴨、羊肉爐…等，讓您大啖料鮮湯熱的冬日極品，菜色豐美且滋補養身。11月10日(六)至11月12日(一)原價1760元的自助晚餐兩人同行只要1111元 (需加原價一成服務費)，需提早訂位避免向隅。

澎湖福朋喜來登酒店，為澎湖唯一國際連鎖品牌五星級酒店，鄰近馬公第三漁港。港景無邊際戶外泳池、時尚潮酷的微浮酒吧、中西式餐廳、SPA芳療、兒童遊戲區、健身房等，成功創造澎湖新型態遊憩饗宴，尊享澎湖之美；而澎湖以絕世的美麗海灘聞名中外，更獲選「寂寞星球（Lonely Planet）」躋身全球十大秘密島嶼，眾多祕境景點，不論是賞煙火、跳島樂遊、夜釣、生態觀覽、人文特色探索等多種玩法，絕對值得遊客一一探玩。

澎湖觀光，已經不再只有以往的夏季跳島行程，享受五星級飯店的住宿美食與設施，大啖海鮮，再來個無負擔的文青旅行，才是翻轉澎湖印象的新體驗！雙11週末不妨到澎湖走一趟，享受一趟不一樣的冬季旅程。詳盡優惠與活動內容請上澎湖福朋喜來登酒店官網。

(中時電子報)

澎湖福朋喜來登酒店

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