《小美》劇情保密到家 納豆虧當《復仇者聯盟》來拍

2018年11月02日 22:26 中時 潘鈺楨

尹馨表示導演要求她不要事先準備。（甲上提供）

劉冠廷。（甲上提供）

懸疑推理國片《小美》，今日發佈9大金牌卡司版《小美》正式海報，及首支幕後花絮「故事源起」篇，揭開電影《小美》的神秘面紗。

電影獲本屆金馬獎最佳攝影、原創電影音樂與電影歌曲三項提名，由金獎導演鍾孟宏監製、新銳導演黃榮昇執導，集結金鐘視帝吳慷仁、視后尹馨、納豆、劉冠廷、柯淑勤、陳以文、張少懷、巫建和、邱隆杰以及饒星星等10位演員同台飆戲。金鐘視后尹馨表示導演要求她不要事先準備，讓她覺得連電影幕後都充滿懸疑感；而納豆更爆料每個演員拿到的劇本都只有自己的部分，笑言：「導演根本把我們當復仇者聯盟來拍了。」

電影用「小美」身邊9個關係人的訪談層層抽絲剝繭「一個少女失蹤」的真相，幾乎所有演員都只拿到部分劇本。納豆就坦言自己拿到近4頁又長又多的獨白式台詞，就像《復仇者聯盟》一樣沒有完整劇本，而劉冠廷也表示《小美》不只劇本保密到家，就連其他卡司也完全不透露，直到看了本片才發現同台演員有那麼多人。

電影《小美》幕前幕後都縈繞著懸疑感，導演黃榮昇透露電影的創作起源其實來自他對現代年輕人的好奇與觀察，片中9個關係人拼湊出「小美」，卻又感覺他們的說辭虛實交錯，正是因為現代人的「情感連結」越來越薄弱。監製鐘孟宏也感性表示其實只要一點關心或一些話語，就能讓一個人的未來截然不同，而金鐘視后尹馨也有感而發說：「我們都是『小美』，我們都曾像她一樣經歷過迷網。」

來自台東的問題少女小美美(饒星星飾)，到台北工作後卻離奇失蹤，媽媽(柯淑勤飾)、房東(陳以文飾)、前男友(巫建和飾)、現任男友(劉冠廷飾)、女老闆(尹馨飾)、靈媒(張少懷飾)、同父異母哥哥(納豆飾)、公司經理(邱隆杰飾)及一面之緣的攝影師(吳慷仁飾)…等9位最後和小美有接觸過的關係人，究竟小美的失蹤和誰有關。電影將於12日1日在台上映。

(中時 )