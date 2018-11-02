美退出中導條約後 航母在亞洲沒用了？

2018年11月02日 22:33 中時電子報 盧伯華

美國退出《中導條約》(INF Treaty)後，航母在印度洋-太平洋上還有什麼未來性？《外交家》(The Diplomat)雜誌在一篇分析中指出，由於陸基導彈成本極為低廉，只要在亞洲有足夠的盟友讓它裝置陸基彈道導彈或巡航導彈，美國根本就不必大老遠從本土派出陣容浩大、花費如流水的航空母艦或其他大型艦艇，未來整個印太戰略的執行方式都需要重新思考。

《外交家》的文章稱，本月15~18日在加拿大召開的2018海事安全挑戰會議(MSC 2018)上，與會者重新檢討了從1945年以來有關航空母艦成本效益的爭論。印度和中國持續建立他們的航母艦隊，俄英法等國亦不落人後，美國就更不用說了，著名智庫蘭德公司的研究報告也就日本是否應加建造航母而有許多不同的思考。也就是說，大部份國家都覺得航母確實能展現實力，但就是費用太驚人。

文章指出，著名海軍戰略專家哈默斯(T.X. Hammes)針對退出《中導條約》明白表示，成本低廉的陸基巡航導彈的實用性必定會超越航母，光是靠著陸基巡航導彈就足以阻止中國進入東海或者南中國海。因此美國花大量費在亞洲部署航母艦隊，以及其他易受導彈攻擊的水面艦艇。

陸基彈道導彈與巡航導彈對航母與水面艦艇威脅極大，而中國近年來在這兩種導彈都有長足進步。圖中DF-21D正是專門打擊大型水面艦艇的彈道導彈，它將使美國航母遭遇極大威脅。（圖／新華社）

美國戰略預算評估中心(CSBA)前主席克列賓維奇（Andrew Krepinevich）也就「群島防禦」提出了類似觀點。他認為，陸基導彈可以使航母及其他水面艦艇的生存能力大受威脅，而且不會像艦艇、潛艇和飛機一樣容易遭到攻擊，與海基、空基的作戰平台相比，陸基導彈更容易隱蔽與防護。

不過，文章指出，目前所有關於陸基巡航導彈和反艦彈道導彈較之航母與護航艦隊孰優孰劣，都還只是在理論層次探討。目前中國擁有世界上最先進和儲量最多的短程、中程彈道導彈，但是中國仍然建造了兩艘以上的航空母艦以及航母編隊所需的護航船艦。亦即，陸基巡航導彈與反艦彈道導彈固然有反介入／區域拒止的優勢，中國仍然相信建造航母會帶來更多的軍事效益。

出雲級直升機母艦若運用F35戰機的數據鏈結合其陸基導彈，能對中國海軍在東海的活動發揮掣肘作用。（圖／日本海上自衛隊）

雖然如此，建造航母的效用還是要取決於西太平洋作戰環境，目前有關航母的爭論當然會影響日本出雲級直升機母艦的定位。出雲級直升機母艦目前已經可以執行航母的許多任務，包括人道援助、救災、反潛和軍力展示(show the flag)之類的外交任務。在日益嚴峻的水面作戰環境下，額外為出雲級配備幾架F35戰機作用似乎不大。

但是，文章最後提醒，陸基巡航導彈相當依賴良好的數據進行超視距攻擊，F-35隱形戰機可以讓日本將出雲級護衛艦與其陸基導彈相結合，也能對中國海軍在東海的活動發揮有效的掣肘作用。

(中時電子報)