高雄》陳其邁左營造勢 基層展現信心

民進黨高雄市長候選人陳其邁2日晚上參加左營大新莊後援總會造勢。（陳其邁競選辦公室提供）

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民進黨高雄市長候選人陳其邁2日晚上參加左營大新莊後援總會造勢。（陳其邁競選辦公室提供）
民進黨高雄市長候選人陳其邁2日晚上參加左營大新莊後援總會造勢。（陳其邁競選辦公室提供）

民進黨高雄市長候選人陳其邁2日晚上參加左營大新莊後援總會造勢，主辦單位宣布，現場湧入超過3000位支持者，凍蒜聲不斷，民眾手持「相信高雄，看好未來」小旗幟旗海飄揚，展現基層堅定信心；陳其邁指出，這次是場「看好高雄」與「糟蹋高雄」的選舉，他沒辦法接受因為選舉，而將高雄發展和高雄人的努力批評得一文不值。

陳其邁表示，左營的發展是高雄這20年來進步的縮影，當選後要全力推動「左營大車站計畫」，吸引國際企業、百貨公司、國際品牌飯店進駐，將左營打造成高雄的新門戶跟交通樞紐，並加速捷運紅線延伸工程，串聯楠梓加工區、橋頭科學園區、岡山航太科技材料中心、本洲工業區、路竹科學園區，建立高雄成為半導體產業聚落。

陳其邁話鋒一轉，指左營與高雄的進步市民有目共睹，但只因為選舉，付出和心血被批得一文不值，他相當痛心憤怒，呼籲市民要有信心，他也會承擔起市長責任，帶領高雄繼續前進。

他指出，左營過去被視為藍營鐵票倉，民進黨執政後，上次市長選舉陳菊在左營獲過半支持，這次是藍綠對決重要指標，也是場保衛戰，他住在屬於新左營的大新莊地區20年，鄉親熱情力挺，希望左營人當市長。

(中時 )

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