少女虐情敵手段好兇殘 法官：以為在看電影

2018年11月02日 23:08 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

香港天水圍今年7月發生疑似少女遭凌虐事件，一名15歲少女稱因心儀男生喜歡另一名14歲女生，於是她涉聯合其他人對少女施暴。除了掌摑、還放火燒受害女生陰毛、用衛生棉貼其臉，並用板凳腳捅其下體。涉案的3女5男青年事後被捕，被控以有意圖傷人等共3罪。法官聽完案情後，驚呼「以為再看電影」，又勸少女愛情不可勉強。把判刑押後至本月23日，期間兩人繼續還柙。

8名被告均介乎12至15歲，他們被控今年7月11日，在天水圍天恩邨附近的一個涼亭，故意傷害少女。案情指，Y女因‪心儀對象喜歡受害女，因而與她不和。受害女在案發晚上接到其中兩名被告要求見面的電話，但她拒絕，不過後來受害女和兩名男友人天水圍碰見數名被告包含Y女等人。由於她擔心被打，便跟他們到一處大廈花圃，她的友人則先離開。其中一名被告X女質問她，為何在Instagram上說兩人壞話，女子回應討厭兩人，便遭到掌摑。而Y怕別人發現，便帶著受害少女到附近涼亭。

少女涼亭被眾人連番虐打，她不但被摑掌，又被X女與一名男子用拆下的凳腳打頭頂及背部。X女還把她的頭撞抓去撞牆及地面，再以皮帶鞭打。接著，少女又遭到X女與Y女用香煙燙燒的手腳和額頭。後來X女拉高被害女子上衣叫她脫下褲子，Y女擠弄受害女的胸部，X與Y女兩人還用凳腳捅她的私處。

此外，X竟掏出打火機燒被害女子的頭髮和陰毛。施虐期間，Y女的手指受傷，竟叫她舔傷口。還把衛生巾貼在她臉上，吐她口水，還把受害女的鞋子投入河中，而襪子則被沾濕塞嘴巴。Y還把受虐女子的手機丟在地上，X再用凳腳打爛。

案發時，有人致電被害女子的朋友，告知她正受害。當朋友趕至時，人已散去。而下手最重的X和Y在隔天被逮捕。法官稱案件令她「無奈」，若成年人犯下同樣罪行將被判監多年，法官強調「做得出就要負上責任」，會亳不留情讓兩人留案底。法官繼續說，並非視她們為怪獸，不認為兩人「無藥可救」，希望她能真切反省，並規劃未來。法官又語重心長向Y說感情不能勉強，而大家年紀尚幼，不斷轉變成長，心意亦會轉變，籲她想想為了「搶男人」闖禍是否值得。

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(中時電子報)