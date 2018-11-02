批韓國瑜「神選舉」 網友一席話打臉林濁水

韓國瑜掀起「韓流」席捲高雄，引發民進黨振驚。(劉宥廷/攝)

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中時電子報
/綜合報導

韓國瑜掀起「韓流」席捲高雄，甚至外溢全台灣，這現象完全出乎民進黨預估。為遏阻民進黨高雄敗局，前民進黨立委林濁水譏諷韓國瑜「駡高雄老又窮，不批判對手政見」作法，但高手在網路，有網友點出「我們這一代，國民黨的爛是口耳相傳，民進黨的爛是親眼目睹」，打臉林濁水只想護黨心態。

林濁水在臉書指出，韓國瑜說要在10年之內讓高雄市的人口增到500萬是被對手批評「外行」、「還沒有準備好」。韓國瑜回應「絕對不會對競選對手進行任何批判」。對此，林濁水問韓國瑜「將來參加政見辯論會嗎？如參加也不批評對手政見只駡高雄嗎？真是神選舉，太創新了。」

對韓國瑜選舉策略，林濁水表示不解，譏諷「神選舉」。不過，網友Chicheng Lo提供一種答案：「一個地方，一個國家的敗壞，不可能只有一個總統，一個市長就造就的，一定是一個團隊，民進黨在高雄執政二十多年，把高雄搞得又老又窮，有錯嗎？」所以，「批判對手有什麼用？民進黨就是長久以來靠批評國民黨上位，一開始我們老百姓覺得民進黨說的沒錯，但是當民進黨上位後，才發現一個青出於藍勝於藍的爛黨」。

網友沉重表示：「我們這一代，國民黨的爛是口耳相傳，民進黨的爛是親眼目睹」，並指出民進黨「還不檢討，卻還停留在批判對手，連一個德高望重的老民進黨大老都如此，真難想像民進黨會改變什麼」。

(中時電子報)

文章來源：林濁水臉書

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