高雄》「鎮港乃操」許乃文端牛肉 競選看板簡潔推政見

2018年11月03日 07:07 中時 柯宗緯

高市鎮港區議員候選人許乃文（左）日前在立委賴瑞隆（右）陪同下掃街拜票。（柯宗緯翻攝）

許乃文最新看板端出牛肉。（柯宗緯翻攝）

許乃文最新看板端出牛肉。（柯宗緯翻攝）

喊出「鎮港乃操」口號的高市前鎮小港議員候選人許乃文，近來競選看板改以「純文字、無人像」方式呈現，端出政策牛肉，如打造亞灣智匯城、捷運黃線、大林蒲遷村監督、體感科技園區、小港森林公園等，第2波競選文宣也跟著出爐。

許乃文出身前鎮，為民進黨在地唯一提名的參選人，又是老市長陳菊子弟兵，擁有10多年市政服務經驗，對於前鎮、小港地區建設推動不遺餘力，此次以新人之姿迎戰，就面對強敵環伺，17人搶攻8席，但他不畏戰，主打延續花媽政策，打造鎮港新幸福。

最近他在前鎮、小港路上，矗立鮮黃色底巨大看板，上頭以斗大簡潔有力的文字陳述政見，特別選在政見主體區域附近設立看板，但因受限於場地，僅設立9面、4大政見，引起民眾關注。

許乃文說，完整5大政見包括「40年等待，大林蒲遷村由我來監督！」、「少康營區變身小港森林公園由我來改造」、「鎮港新脈動，捷運黃線由我來主導」、「翻轉205兵工廠，打造亞灣智匯城，我做得到」、「體感科學園區，讓高雄人就業有感」。

許乃文第2波文宣主打「區內建設」及捍衛「高雄的公平正義」。他直言，雖然還不是現任民代，但已經準備好當1名經得起人民檢驗的議員，希望大家不吝指教。

(中時 )