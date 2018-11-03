台中花博交通攻略看過來

2018年11月03日 09:01 中時電子報 綜合報導

台中花博今日盛大開幕，台中市政府交通局長王義川提醒「搭火車看花博才是王道！」外地開車遊客只要Google搜尋「花博接駁站」，顯示的花博停車場就是接駁站，請依花博交通指示牌面前往停車場，再搭免費接駁車到園區；台中開車民眾，則可前往太原停車場、秋紅谷公園、向上花市、大里運動公園及沙鹿火車站西側等5處接駁站停車，再轉搭接駁車前往花博園區。

花博觀光人潮預估達800萬人次以上，為讓各地開車逛花博的民眾都有地方停車，市府規劃汽車約1萬2,000格、機車約5,000格，停車場都有免費接駁車可到花博園區。

「麗寶第一停車場」是外埔園區主停車場，提供汽車1,420格、機車700格；「神岡停車場」則是后里園區主停車場，提供汽車4,470格。建議遊客開車至國道4號神岡交流道下，再接后神路，依循螢光黃的花博交通指示牌面行駛，即可抵達神岡停車場。「甲保廠停車場」為豐原園區主停車場，共提供汽車850格，民眾經國道1號下豐原交流道就可到停車場。

台中市區開車遊客，可循螢光黃花博交通指示牌，前往太原停車場、秋紅谷公園、向上花市、大里運動公園、沙鹿火車站西側等5處接駁站，各接駁站旁皆有停車空間，停完車即可搭免費接駁車直達后里東站接駁站，下車後即可進入后里園區。此外，后里園區也可轉搭園區間電動公車到外埔園區參觀。

外地搭高鐵看花博的遊客，北部民眾可優先於「高鐵苗栗站」下車，步行5分鐘至臺鐵豐富站轉搭區間車到后里站，后里站東站出口即是花博園區。

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(中時電子報)