台中花博交通攻略看過來

(圖/台中市政府新聞局提供)

友善列印
中時電子報
綜合報導

台中花博今日盛大開幕，台中市政府交通局長王義川提醒「搭火車看花博才是王道！」外地開車遊客只要Google搜尋「花博接駁站」，顯示的花博停車場就是接駁站，請依花博交通指示牌面前往停車場，再搭免費接駁車到園區；台中開車民眾，則可前往太原停車場、秋紅谷公園、向上花市、大里運動公園及沙鹿火車站西側等5處接駁站停車，再轉搭接駁車前往花博園區。

花博觀光人潮預估達800萬人次以上，為讓各地開車逛花博的民眾都有地方停車，市府規劃汽車約1萬2,000格、機車約5,000格，停車場都有免費接駁車可到花博園區。

「麗寶第一停車場」是外埔園區主停車場，提供汽車1,420格、機車700格；「神岡停車場」則是后里園區主停車場，提供汽車4,470格。建議遊客開車至國道4號神岡交流道下，再接后神路，依循螢光黃的花博交通指示牌面行駛，即可抵達神岡停車場。「甲保廠停車場」為豐原園區主停車場，共提供汽車850格，民眾經國道1號下豐原交流道就可到停車場。

台中市區開車遊客，可循螢光黃花博交通指示牌，前往太原停車場、秋紅谷公園、向上花市、大里運動公園、沙鹿火車站西側等5處接駁站，各接駁站旁皆有停車空間，停完車即可搭免費接駁車直達后里東站接駁站，下車後即可進入后里園區。此外，后里園區也可轉搭園區間電動公車到外埔園區參觀。

外地搭高鐵看花博的遊客，北部民眾可優先於「高鐵苗栗站」下車，步行5分鐘至臺鐵豐富站轉搭區間車到后里站，后里站東站出口即是花博園區。

相關資訊請上2018台中世界花卉博覽會官網查詢

(台中市政府新聞局廣告)

(中時電子報)

星巴克耶誕季起跑 限定「太妃核…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。