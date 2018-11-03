少女開房間被房務員「戳醒」下體卻驗出別人的...

2018年11月03日 01:01 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

新北市一名17歲少女去年因身體不舒服，和朋友到旅館休息，睡到一半卻看見房務員「爬上床」，以手指性侵她成功，但當時少女第一時間並沒有報案，加上下體驗出的DNA是另一名男子的，因此新北地檢署判定不起訴房務員。

2017年10月，新北一名17歲少女因為感冒不舒服，和周姓友人到三重某間旅館休息，少女表示由於當時很不舒服，所以一進上床就睡著了，半夢半醒間，她突然發現有人將手伸進雙腿間，驚醒一看發現是名陌生男子，而周姓友人卻已離開。

少女當時嚇得大聲問：「你是誰」，男子稱是「阿輝」讓他來接少女，但少女說根本不認識阿輝，男子又改口稱：「我走錯房間」，少女存疑離開旅館後詢問周男是否有找人進房，卻得到否定的答案，少女立告訴朋友後才決定報警。

據《三立》報導，「自稱阿輝讓他去接少女的男子」出庭時說自己是房務員，當時進房間是因為少女的房間休息時間已經超過，櫃台打電話到房內也沒人接聽，因此指派他到房內查看。男子說，他在進房後只有搖醒少女，詢問女方要加時間還是退房，少女回答加時間後，他就離開房間了，沒有任何性侵的舉動或意圖。

檢方指出，少女在當下第一時間沒有報案，再加上少女下體檢驗出的DNA顯示不是房務員的，而是另一名男性，無法憑少女的供詞就判定房務員犯行，因此判以不起訴處分。

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(中時電子報)