他北漂10年稱高雄每年都進步 網友一句提問神打臉

2018年11月03日 00:02 中時電子報 林毅

「北漂族」成為高雄選戰的焦點，韓國瑜一句「高雄又老又窮」更是引爆網上論戰，一名北漂10年的網友今天(2日)在PTT《高雄版》PO文，表示高雄根本沒有又老又窮，每年都有進步，卻被底下網友提問一句「高雄這麼好你北漂到台北幹嘛」神打臉。

原PO表示自己是北漂10年的高雄人，潛水許久，實在無法認同「高雄又老又窮」說法，因此出來PO文。他表示高雄近幾年多了許多文創特區，增加了文化氣息，其中衛武營更是高雄人驕傲。近十年來一直努力的鐵路地下化也在今年第一階段開通，改善空氣品質也帶動觀光。他接著說，從原本只有重工業慢慢與半導體產業整合，華邦電也進駐拓場，增加至少2500個工作機會。

原PO說經濟不好是大環境問題，不是只有高雄，政府能做的就是改善就業環境、整合資源設立平台，該做的是府都有做，但轉型需要時間希望大家理性思考。他說他北漂十年，十年間每個月回高雄都有感受到高雄在改變、進步，最後呼籲自己的城市自己救，希望北漂青年都回去投票。

但網友看完後批評：「高雄這麼棒你還在台北幹嘛」、「所以你是在台北打這篇嗎」、「怎麼不回高雄工作」、「我實在受不了一直說變漂亮的言論」、「北漂越來越多，然後說高雄不老不窮」、「高雄光勞檢就嚇死人」。

(中時電子報)