美麗華「B2 001」車位千萬別停 賓士車主一停...以淚洗面

2018年11月03日 00:06 中時電子報 林毅

車主調出監視器畫面，才發現有員工直接把他引擎蓋當「工作平台」作業 (圖／翻攝自爆怨公社)

實際一看現場，停車格設計的確實有點奇怪 (圖／翻攝自爆怨公社)

車主貼出維修單，表示烤漆要3萬6，讓他欲哭無淚 (圖／翻攝自爆怨公社)

太離譜，車子停在劃好的停車位裡面，引擎蓋竟然被刮到媽媽都不認識。一名網友將車子停在美麗華購物中心B2的001號車格裡，引擎蓋卻被刮花，車主調了監視器後才發現，是員工搬貨時，直接把貨物放在引擎蓋上滑動，氣得呼籲網友「美麗華B2停車格001千萬不要停」。

車主將照片與影片貼在臉書《爆怨公社》，透過監視器看到，001車位就在門口旁邊，一名員工推著手推車，上面有兩個貨籃，不過因為車子與柱子之間幾乎沒有留隙縫，員工就這樣把籃子放引擎蓋上，自己與推車通過隙縫之後，再把籃子搬下來，因此刮花引擎蓋。

監視器曝光後網友議論紛紛，有人認為員工太離譜，但也有人認為是賣場設計不良，停車格緊貼門口所致，員工根本沒有其他方法出來。而實際看照片，001停車格緊鄰在柱子與門口旁邊，確實讓員工根本無法進出，不過不管如何，也不應該把賓士引擎蓋當「工作平台」使用。如今車主貼出維修估價單，需要花3萬6重新烤漆，讓他欲哭無淚。

(中時電子報)