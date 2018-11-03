高雄》名嘴：陳其邁半夜看中天研究韓國瑜怎麼打空戰

2018年11月03日 00:08 中時電子報 黃麗蓉

民進黨高雄市長候選人陳其邁2日晚間在左營大新莊後援總會造勢，親綠名嘴王時齊透露，陳其邁半夜會看中天新聞，研究國民黨候選人韓國瑜到底是怎麼打空戰的。

王時齊表示，現在的陳其邁把一天當兩天用，前兩天看到他時，陳說：「喔，我跟妳講喔，我昨天一個早上掃4個菜市場，我腿都快斷了。」可是他還是得要努力繼續去掃街。而面對藍綠激戰的情勢，陳其邁的時間只能比過去更壓縮，他半夜還會看中天新聞，看了整整1小時，看看人家到底是怎麼打空戰的。

王時齊在《ETtoday新聞雲》的「雲端最前線」指出，陳其邁看完中天新聞之後，半夜3點半才睡覺，其實蠻辛苦的，跑完行程 還要看敵手到底是如何進行空戰招式，並予以分析想辦法破解。

PTT網民貼文問，哇！這麼拚！這麼努力！還看深藍的中天新聞！大家覺得陳其邁最近這樣拚命研究韓國瑜來改變自己的選戰打法，對選戰有幫助嗎？還是陳走自己的路，不要被對方影響，一步一腳印，保持原來的tempo？

鄉民們說：「一定會有影響吧？要擊敗你的對手，當然要先了解對手，陳其邁這樣做，應該會在辯論會上提出韓總政見的漏洞或是平常採訪的語病，就看韓總怎麼接招了，如果真有辯論的話。」、「這不是應該幕僚在看的嗎？= =」

(中時電子報)