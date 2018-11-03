高雄》韓國瑜為何頻頻失言？ 他曝理由卻讓人鼻酸

2018年11月03日 00:25 中時電子報 呂承哲

離年底投票僅剩下20幾天，藍綠陣營在選情最後全力衝刺，尤其以高雄市長選戰廝殺最為激烈，根據最新民調顯示，國民黨提名的韓國瑜支持度為43.1%，遙遙領先民進黨提名的陳其邁32.3%，有望翻轉綠營執政超過20年的高雄。然而，韓國瑜最近頻頻失言，遭到民進黨窮追猛打，資深媒體人趙少康就在政論節目上透露原因，讓網友聽聞後為之鼻酸。

趙少康在自己主持的政論節目《少康戰情室》透露，「那天韓國瑜、侯友宜來我的節目，韓國瑜坐我右邊、侯友宜坐左邊，當我訪問侯友宜時，韓國瑜就開始『度菇』，當侯友宜訪問完，轉過來訪問韓國瑜，他又一副精神的樣子」。趙少康指出，他後來跟導播在閒聊，他覺得韓國瑜好累，排了太多行程，節目錄製完後還要去跟北漂青年座談，把自己搞得精神不濟下難怪，才會容易失言。

對此，新黨台北市議員候選人趙家蓉表示，韓國瑜在高雄身負重要的任務，代表國民黨參選，卻沒有一兵一草一糧下高雄去，他期時打得很辛苦，韓國瑜只能利用網路跟媒體，用有限的資源吸引大家注意。

節目播出後，網友紛紛留言表示「1111(北上參加國民黨台北市長候選人丁守中造勢)就在高雄就好，南北跑太累了」、「韓總身體要顧好啊，加油」、「韓總的行程真的太滿了，讓他好好的跑高雄，不要再北中南到處跑」。

(中時電子報)