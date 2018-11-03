宋楚瑜呼籲政府降低中小企業賦稅

2018年11月03日 07:41 中時 季節

親民黨主席宋楚瑜2日晚上參加台中市北屯區議員候選人邱于珊造勢活動，他不僅再次為邱于珊催票，也針對台灣的未來發展提出幾點看法，呼籲政府降低中小企業賦稅，並改善投資環境。

宋楚瑜提到，2000年選舉是台灣起落的分水嶺 。昨天看到聯合報民意論壇讀者投書，感慨高雄港已不復當年盛況，空空盪盪，貨櫃輪屈指可數！宋楚瑜也心有同感，他表示「決策錯誤比貪汙更可怕」。過去，高雄港、基隆港、花蓮港都是由台灣省政府管理，高雄港曾是全世界排名第三，但是今天落得沒有船把原物料運進來，也沒有船把產品運出去到底是誰把政策訂成這樣？還記得擔任省長期間，每到夏天，台中市的「全國大飯店」住宿、餐廳都很難訂到位子，因為全世界買鞋廠商都到台中下訂單。當時台中市產業發展非常繁榮。

宋楚瑜還說，早期港口的工人沒有正式合約，當時的工資是論件計酬，工人也沒有退休金。省政府想辦法拿「交通產業建設基金」九十多億，解決所有港口工人問題。他強調，每天講空空洞洞的話沒有用，要找能幹的人為大家做事，才能找到希望願景。

宋楚瑜指出，台中市地理位置好，在台灣的中間，有空港、有海港，交通四通八達。台中市腹地很大，北達苗栗，南通彰化、雲林，東邊可以到南投。台中人文薈萃 ，有高等學府，發展潛力無限！

宋楚瑜表示，美國總統川普日前打電話給大陸領導人習近平先生，「針對貿易和北韓議題有非常好的討論」。同時，我們也看到習近平先生對內喊話「高度重視企業困境，並ㄧ直想辦法促進中小企業發展」。宋楚瑜反問「那台灣呢」？當美中知道貿易對撞，對雙方都不利、當大陸也知道要協助中小企業，難道台灣政府不該重視嗎？

宋楚瑜認為，政府首先要降低中小企業賦稅過高的問題。另外，要改善投資環境。如何改善？宋楚瑜提出三點看法：第ㄧ，在政治層面，鬆綁法令，吸引人才及金流。

第二，改善生活環境，讓國外人才願意攜家帶眷來台灣工作。第三，解決融資問題，提供低利貸款，不要讓中小企業被高利息壓垮了！

宋楚瑜憂心地表示，「中日韓自由貿易區」加「貨幣互換」已成形，台灣再不加油，前景會令人非常擔心。

(中時 )