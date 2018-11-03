OL出差自己住 叫了外賣竟因此失身

2018年11月03日 00:36 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

日前，一名陸姓女子到山西太原出差，住酒店在網上訂了一份外賣，但她卻因此遭到性侵。

2018年10月13日中午，受害人陸姓女子到警局報案稱當日淩晨，被一位陌生男子在酒店房間內性侵。前一天下午，當時涉案男子收到了受害人的外賣點單資訊，從中得知的受害人的手機號。原來，案發前一天剛到太原出差的陸女點了一份外賣。

涉案男子接到訂單後，親自為陸女送貨上門。他還通過搜索手機號的方式，加了陸女的微信。

男子主動添加受害人微信後，開始和她套近乎拉家常。起初，陸女對這位僅有一面之緣的送餐員並沒有警惕之心。由於男子對她表現出了非常地關心，在聊天的過程中陸女還把自己詳細的個人情況都告訴了他。

在案發當日晚上受害人出去逛街，男子原想陪她一起逛街，但是遭到拒絕。雖然女子拒絕了他的邀請，但是男子不但不死心，當晚還一直徘徊在酒店附近，邊喝酒邊等陸女回來。

透過監視器發現，當晚在陸女身後竟一直尾隨著一位黑衣男子。當晚十一點多，陸女準備回酒店，但她身後一直尾隨著一名身穿黑色上衣體型較胖的男子，正是涉案男子。

警方稱，涉案男給陸女發了微信，讓她回來的時候告他一聲。陸女便回了一聲說「我快回來了」。 正也是這一聲回復讓男子大概確定了陸女的位置，他守在陸女回酒店的必經路上，等著她出現。

當晚淩晨35分，陸女和男子一起進入了酒店大廳，兩人似乎在聊著什麼。隨後兩人磨蹭了一陣，在陸女打開房間門後，男立即尾隨她進入房間性侵她。女子報警後，警方迅速行動，在附近將嫌疑男子抓獲。經調查，男子今年28歲，由於長期沒有固定工作加上前科累累，他便想以這種方式交個女朋友。

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(中時電子報)