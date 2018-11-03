女星出外景上山下海 不靠顏值靠體質

2018年11月03日 00:45 中時 洪秀瑛

祕境健行。（民視提供）

活火山景觀。（民視提供）

大開眼界。（民視提供）

初體驗。（民視提供）

民視行腳節目《Go Go Taiwan》主持人段慧琳、王瑋瑜長期出外景，各種極限運動都親自上陣，累積好膽量，體力完全不輸男生。兩人最近被相中，接下札幌電視台 (STV) 邀約，跨海合作拍攝旅遊特輯、推廣北海道觀光，段慧琳打趣說：「這證明我走跳外景界，靠的不是顏值，而是體質！」王瑋瑜則表示，自己常到日本旅行，但這次的大自然行程和她之前體驗的完全不同，很值得推薦給大家。

這次旅程聚焦在道東的「阿寒摩周國立公園」，行程囊括各種「體力活」。STV製作人加島和裕表示，他們一開始就鎖定「真正能爬上高山、潛進水裡的主持人。」看遍台灣的旅遊節目並被《Go Go Taiwan》吸引之後決定「就是她了」，讓合作拍板定案。

為了充分呈現阿寒摩周豐沛的自然景觀，此行段慧琳和王瑋瑜卯盡全力，體驗各種戶外運動，包括騎單車訪活火山、划獨木舟遊湖、在阿寒川中釣魚、到野外露營…等，真的是體能大考驗！素有「外景女鐵人」稱號，常參加三鐵賽的段慧琳笑說：「體力消耗不輸一場鐵人三項比賽。」

兩人甚至挑戰海拔1499公尺的「日本百名山」雌阿寒岳，並在健行七小時後登頂成功！段慧琳表示，因為她在台灣也經常爬百岳，所以不覺得累，反倒非常享受在森林中健行的過程，且雌阿寒岳的活火山景觀讓人大開眼界，和台灣高山不同。

王瑋瑜說，雖然她也喜歡運動，但因為爬山不是她的強項，因此行前十分緊張，不但參加健身課程加強訓練，假日也踏遍各大郊山練腿力。兩人登頂後一度被壯闊景象感動到相擁飆淚，直呼「太值得了」。

兩人在外景拍攝過程中遇上北海道地震，成為意外插曲。由於震央距離她們所在地十分遙遠，因此行程完全照常，賞遍阿寒摩周國立公園美景的她們也說，道東風光完全不受影響，觀眾可以放心前往。該集北海道之旅節目完整內容將在11月4日、11月11日中午12:30民視播出。

(中時 )