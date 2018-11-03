陳昭榮慶生被星卉這舉動嚇呆

2018年11月03日 03:10 中時 洪秀瑛

星卉設計驚喜。（翰成數位提供）

葉全真送的生日禮。（翰成數位提供）

陳昭榮開心慶生。（翰成數位提供）

陳昭榮在11月1日歡度50歲生日，好友星卉為了給他驚喜，特地在前一天串通所有翰成數位所有員工，以及「阿榮嚴選」、「時尚嚴選」及「生活嚴選」三頻道的主播一起幫他慶生，陳昭榮開心許下心願：「希望所有觀看直播的同學，以及公司的同事、夥伴們，大家都能身體健康、心想事成，平平安安。」當陳昭榮要切蛋糕時，發現是熊的造型，「是要我直播時不要再『提熊』(多話的台語)嗎？」

星卉串連陳昭榮公司的員工，以及當天有直播的主播們爆爆、小不點、Ming、Alina及菲菲等人，要給陳昭榮難忘的生日。一行人抓緊陳昭榮還在「阿榮嚴選」直播的當下，在他口沫橫飛賣力介紹產品時，由星卉帶領帶著插上100歲蠟燭的蛋糕，出現在直播攝影棚門口，讓被直播同學說很會「提熊」(多話的台語)的陳昭榮，瞬間啞口無言30秒，陳昭榮笑說：「我真的被嚇傻了。」

至於為何是100歲蠟燭，星卉笑說：「我是要祝福昭榮的百年大業、百戰百勝。」陳昭榮要切蛋糕的時候，星卉還故意問他：「今年貴庚？」陳昭榮裝嫩：「我去年18，今年19」，讓星卉當場翻白眼。

陳昭榮生日當天收到事業夥伴葉全真送的招財植物盆栽，葉全真笑說，陳昭榮這麼愛賺錢，辦公室竟沒半顆招財的植物，所以她準備這個禮物。不過盆栽上卻寫著「福如東海 壽比南山」的老派賀詞，對此葉全真解釋說，因為送給老派的人當生日禮物，當然賀詞也要老派，果然這個禮物深得陳昭榮的心，笑說：「這個禮物最值錢就是上面寫的那八個字了。」

當天他也收到直播鐵粉送來的16吋大蛋糕，讓陳昭榮開心拉著同樣是11月生日的主播余政鴻、蘇妘妘一起拿著蛋糕拍照留念。對於連兩天過生日，陳昭榮的好心情寫在臉上，不過生日過後，陳昭榮馬上又要忙著直播，因為緊接著有11月10日的大型封館慶、11月11日當天還要與牛爾的保養品牌合作，為了籌劃這兩個重要活動，讓陳昭榮近來每天睡不到4個小時，「希望這兩個活動忙完之後，可以好好睡一覺」。

(中時 )