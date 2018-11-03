2萬有找，紐西蘭航空台北—奧克蘭不停點直飛航線祭出驚喜優惠

紐西蘭航空台北奧克蘭不停點直飛航班正式啟航，於桃園機場舉辦首航慶典。圖：業者提供

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紐西蘭航空台北—奧克蘭航線已於11月1日起正式啟航，成為目前台灣—紐西蘭往返的唯一不停點直飛航線，縮短了長途飛行轉機停靠的勞累，並拉近了臺灣與紐西蘭兩地的距離。為慶祝首航開航，紐西蘭航空也特別推出了所有艙等的驚喜優惠1，最低僅需NT$19,900(未稅) 起，即可輕鬆出發紐西蘭！

為慶祝台北直飛奧克蘭開航，紐西蘭航空推出了所有艙等的驚喜優惠2。即日起至11月27日，於紐西蘭航空官網airnewzealand.tw購票，多個出發時間讓您靈活選擇，最低僅需NT$19,900(未稅) 起，即可輕鬆出發紐西蘭；更可以NT$42,000(未稅) 的超優惠價格，體驗獲獎無數的豪華經濟艙3！搭乘豪華商務艙也只需NT$82,000(未稅)，立即享受奢華飛行體驗！

紐西蘭航空台北—奧克蘭不停點直飛航線之飛行時間約11小時；每週二、四、六提供每週三個往返航班，讓你隨時出發，探索紐西蘭奇幻美景。航班資訊如下：

航班號碼NZ77，奧克蘭出發時間10:35am，抵達台北時間

4:50pm，以波音787-9飛行，回程航班號碼Z78，台北 6:30pm起飛，抵達時間為奧克蘭10:20am +1。

想了解更多資訊，請至紐西蘭航空官網airnewzealand.tw 或紐西蘭航空台灣Facebook專頁www.facebook.com/airnztw/ 查詢，也歡迎撥打訂票專線0800-385-588 或洽各大旅行社詢問購票相關事宜！

紐西蘭航空憑藉著創新理念及優質服務等優異表現，在具指標性的國際獨立航空評比網站AirlineRatings.com中，連續5年蟬聯全球最佳航空公司殊榮！秉持著提供旅客最優質飛行體驗的精神，紐西蘭航空將於台北航線上全面採用波音787-9夢想客機，以紐西蘭名廚Peter Gordon和Michael Meredith設計的機上無國界美食料理、多樣獲獎的紐西蘭葡萄酒、別具互動性及娛樂性的機上娛樂系統等，提供旅客最舒適且獨具紐西蘭風情的服務，打造高空精緻享受。

此外，紐西蘭航空也提供豪華商務艙、豪華經濟艙、Economy Skycouch™ 經濟艙空中沙發及經濟艙四種艙等選擇，滿足每位旅客的需求。

(工商 )

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