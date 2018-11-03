清晨北北基宜大雨特報！週末氣溫回升 下半天雨勢漸緩

今（日）上半天北部、東部仍有雨。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
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濕冷掰掰！輕颱玉兔已於昨日減弱為熱帶性低氣壓，今（3日）東北季風稍減弱，氣溫稍回升，清晨氣象局針對台北市、新北市、基隆市發布大雨特報，宜蘭縣則是豪雨特報，預估下半天雨勢漸緩。另氣象局針對台南市、嘉義縣、嘉義市發布濃霧特報。此外，今日高屏地區空氣品質差，外出請注意。

清晨氣象局針對台北市、新北市、基隆市發布大雨特報，宜蘭縣則是豪雨特報。針對台南市、嘉義縣、嘉義市發布濃霧特報。（圖取自氣象局網頁）

今日東北季風稍減弱，氣溫稍回升；台灣北部、東半部地區及馬祖仍有局部短暫陣雨，中南部地區及澎湖、金門為局部短暫陣雨後多雲的天氣；明日台灣北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，今日全台各地氣溫會稍回升。北部氣溫為20～27度，中部地區為21～30度，南部地區22～30度，東部地區22～28度，早晚溫度仍偏涼，日夜溫差大。紫外線指數為中量到高量級，外出請記得防曬。

今日嘉義以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8至9級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪；東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島、西南部、北部沿海地區及澎湖易有長浪發生，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、花東、澎湖地區空氣品質指標（AQI）為「良好」等級，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、馬祖、金門等第為「普通」等級。明天高屏地區空氣品質指標為「橘色提醒」等級，對敏感族群不健康。

(中時電子報)

今日全台各地氣溫會稍回升。北部氣溫為20～27度。（圖取自氣象局網頁）

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