Pulima藝術節用創意翻動歷史！再現台灣原民的藝術能量

2018年11月03日 05:41 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

原民力量崛起，用舞蹈從彼此的原鄉經驗、文化脈絡，舞出原住民族當代的身體表述和語彙。展覽、工作坊、講座、演場會以及變裝皇后競賽等豐富多元的展演形式，創造台灣與國際原住民交流對話的平台！以莉高露x Alice Skye靈魂女聲跨國演唱會讓我們看見台灣！台灣原住民二年一度的當代藝術盛會「Pulima藝術節」，今年秋冬在台北當代藝術館盛大展出！展現原住民當代藝術的跨國連結與多元樣貌。

林介文的《母地》。（當代館提供）

「Pulima藝術節」今年邁入第四屆，由財團法人原住民族文化事業基金會主辦，邀請那高•卜沌（Nakaw Putun）擔任策展人，以阿美族語「Micawor 翻動」為主題，集結26組國內外原住民藝術家展出、策畫8場當代原住民表演，以及一系列的國際論壇、藝術家講座、工作坊等多達250場的各式精彩活動，自2018年11月3日至2019年1月13日，多面向的展現當代原住民藝術的創作能量，翻轉對原住民當代藝術的想像！

武玉玲得獎作品《脈動》。（當代館提供）

本屆「Pulima藝術獎」展覽包括秋冬入選展及邀請展二大部分。在入選展方面，展出視覺藝術類及表演藝術類首獎各1件、評審團獎1件、優選獎5件以及入選獎13件等共計21件優秀作品。邀請展方面則邀請到2017年威尼斯雙年展紐西蘭館藝術家莉莎．瑞哈娜（Lisa Reihana）、第20屆「國家文藝獎」得主撒古流及前兩屆Pulima藝術獎首獎林介文等3位國際知名藝術家參展。瑞哈娜帶來長達17公尺的全景錄像《追尋金星（感染）》，聚焦殖民主義歷史的議題；撒古流的《點菸》雕塑裝置結合錄像投影，反思傳統文化的消逝；林介文的《母地》系列作品則詮釋了土地及母親對生命養育的過程。

莉莎．瑞哈娜（Lisa Reihana）《追尋金星（感染）》。（當代館提供）

本屆藝術獎首獎得主分別為視覺藝術類的武玉玲，以及表演藝術類的Tai身體劇場。武玉玲得獎作品《脈動》運用纏、織、勾、編的原住民傳統文化技法，表達女力們在原住民社會裡生命脈動的推進力量。

撒古流的《點菸》。（當代館提供）

由太魯閣族人瓦旦•督喜成立的Tai身體劇場，此次得獎作品《尋，山裡的祖居所》是與法國打擊樂手羅蘭．奧澤 (Roland Auzet)的共同創作，結合不同的節奏及文化脈絡，碰撞不一樣的踏地及相互凝視的經驗。榮獲評審團獎的曾秉芳，本次獲獎作品《語言的樣本》以殘缺的樹皮作為媒材，表達原住民年輕世代對於母文化的片段經驗，展現一種「解離」、「斷裂」的感受。

TAI身體劇場表演。（當代館提供）

為提供國內原住民表演藝術新秀人才一個發表實驗性、創新性、跨領域創作的平台，Pulima藝術節期間還規劃了「表演創作徵件競賽」，歷經初選階段脫穎而出的15組音樂、舞蹈、戲劇等精彩節目，將於11月13日、14日在當代館現場進行演出及決選。

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布拉瑞揚舞團表演。（當代館提供）

「翻動Micawor - 2018 Pulima 藝術節」

日期：2018/11/3~2019/1/13

地點：台北當代藝術館

(中時電子報)