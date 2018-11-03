驚！小腿太細恐短命！老年健康陷危機

2018年11月03日 06:16 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

對很多女性而言，細細的小腿是美的象徵，然在醫師看來，小腿太細，老年生活恐陷危「肌」！陽明大學高齡與健康研究中心陳亮恭教授發表台灣本土以小腿圍作為簡易評估肌肉量的大型研究成果，提出50歲以上中老年男女小腿圍一旦小於34、32公分，即有肌肉量不足的風險，將成為老年健康一大隱憂，呼籲熟齡爸媽不妨量測小腿圍，掌握自身肌肉現況，並及早從事「阻抗型」運動，搭配攝取足量優質蛋白質，三管齊下以有效防治肌少症。

據臨床數據顯示，依照亞洲肌少症診斷共識標準，台灣65歲以上長者罹患肌少症的盛行率約達6.8%，相當於全台約有超過20萬名老年人正面臨肌少症威脅。千禧之愛健康基金會董事暨國立陽明大學高齡與健康研究中心教授，同時也身為亞洲肌少症診斷標準主持人的陳亮恭教授說明，肌少症是指「肌肉量少」且「肌力不足」，若四肢無力則容易跌倒，嚴重則導致失能，甚至縮短壽命。然而，現行的肌少症診斷需檢測肌力（握力儀）、活動能力（行走速度），以及肌肉量（雙能X光測身體組成分析），其中肌肉量必須到醫院檢測，握力儀也不是人人可接觸得到，較難喚醒民眾預警意識。

陳亮恭醫師從1839位社區健康民眾資料發現，50歲以上男女小腿圍一旦分別低於34及32公分，肌肉量可能不足，罹患肌少症風險約達6成。陳亮恭醫師呼籲「肌少症罹患率隨年齡增長而增加，台灣今年已邁入高齡社會，在現今長壽的環境下，肌少症可能是人人需面對的重要威脅。因此民眾50歲起應開始重視肌肉的質與量，可先從居家量小腿圍開始，並搭配飲食及運動等生活型態調整，及早防治肌少症。」

調查還顯示，熟齡者飲食習慣多以飯麵等澱粉類食物為主，有8成受測者蛋白質食物攝取食物低於3份，遠低於國健署對於老年人每日5.5至7.5份蛋白質食物的攝取建議。據國際高齡醫學與營養專家團隊期刊所發布的文獻表示，年長者每日至少攝取每公斤體重1.2公克蛋白質才足夠。營養師高繪雯補充說明，選擇並攝取足量的優質蛋白質，例如豆、魚、蛋、肉、奶類，才有助於肌肉合成。郭家驊教授更進一步指出，優質蛋白質食物應在運動後立即補充，才能發揮增肌作用。

(中時電子報)