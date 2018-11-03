港星藍潔瑛驚傳在家中暴斃 享年55歲

2018年11月03日 06:35 中時電子報 林宜靜 、 蘇士亨

演藝圈驚傳噩耗，據香港媒體，警方今凌晨接獲一名女子報案，稱到赤柱馬坑邨良馬樓單位探訪一位姓藍55歲女友人，但遲遲未獲應門，警方獲報破門後發現女屋主已死亡，而死者身分經查證就是藝人藍潔瑛，消息曝光後令影迷震驚不已。

根據港媒報導，香港警方凌晨接獲一名女子報案，稱到赤柱馬坑邨良馬樓單位探訪一位姓藍55歲女友，不過住家卻沒有人應門，還傳出異味及噪音，因此緊急報警處理，在警方破門而入後，發現女屋主倒臥地上已死亡，而死者就是藝人藍潔瑛，經過初步調查，暫時排除他殺可能，不過真正死因有待驗屍後確認，目前已將藍潔瑛住家封鎖進行調查。

藍潔瑛1983年投考無綫電視藝員訓練班，同期的包括劉嘉玲、吳君如、劉青雲等人，而後獲得電視台力捧出道，因外型出眾有「靚絕五台山」、「香港五美之首」美譽，雖然曾因劇集外景遲到遭高層冷凍，不過1988年於《義不容情》中演出「梅芬芳」一角，精湛演技奠定演藝圈地位，出演無綫25周年台慶劇《大時代》，更於壹電視大獎獲選十大電視藝人。

情史精彩的她，傳出梁朝偉、周星馳、黎明等知名男星都曾追求過，不過卻傳出遭2位影壇大哥性侵導致精神受創，演藝事業從此一蹶不振，最後因為長期缺乏工作，於2005年申請破產。

(中時電子報)