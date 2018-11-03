11／03 三大報頭條要聞

2018年11月03日 07:22 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

陸美貿易戰火已延燒到台灣半導體！美國司法部1日宣布，將起訴大陸福建晉華、台灣聯電及晉華總經理陳正坤等在內的3名個人，指控其共謀盜竊美國記憶體廠美光（Micron）商業機密的DRAM相關技術機密。針對美司法部大動作，聯電對美起訴前沒事先通知、且未給予討論事情始末的機會，表示遺憾，且將嚴正以對，並竭力回應該指控。

降血壓藥含致癌成分！衛福部食藥署昨日公告，國內健亞生物科技股份有限公司所生產的「平壓妥膜衣錠300毫克」因使用含致癌物的原料藥Irbesartan，要求醫療院所、藥局將4萬5051盒、約126萬顆藥物下架，並下令業者在1個月內完成回收。

選戰倒數，國民黨雲林縣長候選人、立委張麗善，昨大動作宣布辭去國民黨不分區立委，專心投入11月24日的雲林縣長選戰，「我想這是我該有的態度，也符合我個性」，為選情投下震撼彈。而她也是11名挑戰縣市長寶座的藍綠立委中，首位辭立委候選人。

東森電視招牌節目《關鍵時刻》傳因在節目中狂打高雄議題，使得政府對電視台高層施壓，主持人劉寶傑2日原要南下高雄開講，昨午被緊急喊停，他氣到揚言不幹了！不下高雄也罷，但他還被「強制休假一周」，甚至遭箝制言論，該節目不願具名的名嘴說，「半月前就被指示內容要平衡！」據知東森高層又加碼，11月開始要求節目不談選舉話題。

◎工商時報

美國總統川普與大陸國家主席習近平熱線後，各界預期美中貿易戰將有轉機，全球股市大舉反彈，川普突釋善意，市場空頭錯愕不已，緊急回補錯殺股，包括華邦電、國泰金、中鋼等15檔，外資加速認錯回補，可望成為帶領台股重返萬點的急先鋒。

緊繃的中美貿易戰出現轉圜曙光，在美國總統川普1日與中國國家主席習近平就貿易問題通話之後，美方人士透露，川普希望本月底在G20峰會上與中方達成貿易協議，已要求白宮官員起草貿易協議條款，雙方或將在貿易逆差、市場開放等問題上達成共識。

美國勞工部周五公布10月就業報告，其中非農就業人口增數強勁反彈，大增25萬人；另外薪資年增幅也突破3％，創下9年半最高紀錄。這些強勁數據都指向美國就業市場持續緊俏，有助聯準會（Fed）繼續推行其緩步升息的政策基調。

美中貿易摩擦的戰火已延燒到半導體。美國司法部發布聲明，將控告中國福建晉華、台灣聯電、及晉華總經理陳正坤等在內的3名個人，指控其共謀盜竊美國記憶體廠美光（Micron）商業機密。聯電對於美國檢查官辦公室起訴前沒有事先通知聯電、且未給予討論事情始末的機會而表示遺憾，也會嚴正以對並竭力回應該指控。

◎旺報

美國總統川普1日公布與大陸國家主席習近平通電話後，彭博引述4名知情人士稱，川普期盼月底與習近平在阿根廷的G20峰會期間達成貿易協議，並已要求主要官員開始草擬可能的協議相關條款。

中美貿易戰峰迴路轉，美國總統川普發推特說要跟大陸國家主席習近平在G20峰會時碰面，台灣學者分析，川普此舉跟下周登場的期中選舉有關，除了想拉抬選情，展示強硬形象，且選舉結果也會影響接下來可能的經貿談判。

美國總統川普1日與大陸國家主席習近平電話熱線，「新華國際時評」2日評論習川通話時指出，全球樂見中美領導人的溝通對話，並期待達成的共識能化為實在的行動；中美均有透過協調解決經貿問題的先例，領導人保持溝通對雙方至關重要。

中美兩大元首習川又通話了，馬上要在阿根廷G20峰會見面，不先和緩一下氣氛不行，兩人還約好將在阿根廷的一場晚宴上敘舊。然而「革命不是請客吃飯」，這道理放在當前幾乎全面對抗的中美關係亦復如此，「談」和「打」都是手段，大陸只有以鬥爭維護合作，以合作支持鬥爭。

(中時電子報)