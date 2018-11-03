雲林》雲林能否綠地變藍天 這人竟成勝負關鍵？

2018年11月03日 07:39 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

國民黨雲林縣長候選人張麗善日前宣布辭去不分區立委投入選戰，展現拚戰決心，為選戰投下一顆震撼彈！此次縣市長大選，除了台中高雄為藍綠激戰區外，彰化、雲林也亦是五五波激戰區，因此張麗善請辭格外受到注目，但是否能帶動選情？有媒體認為，國民黨高雄市長候選人韓國瑜因身為雲林女婿的地緣關係，能否牽動雲林的中間選票，將是選情一大指標。

雲林縣長選情膠著，張麗善正式辭去立委職務，為選戰奮力一搏。事實上，張麗善這一辭並不令人意外，早在8月她就表態將辭立委、全心投入選舉；如今兌現承諾回到選區專心應戰，更是清楚展現破斧沈舟決心，預料有助催出隱性支持者選票。

據港媒《中評網》報導，雲林是全台最大蔬菜產銷供應地，農業問題，從水租、天然災害救助、到產銷、菜價問題，是今年雲林縣長選舉的決戰議題。在大環境不利民進黨的情形下，雲林選戰現已進入五五波焦土戰；民進黨因前縣長蘇治芬已表態挺雲林縣長李進勇，評估目前藍綠基本盤都已各自歸隊，勝負取決於中間選民。

張麗善本來最大的競選支柱是胞兄張榮味，但張因案入獄後，現在卻有「韓流」發威相助。韓國瑜是雲林女婿，除了有地方淵源外，更重要的是韓過去擔任北農總經理時，和雲林農會系統、蔬菜供銷也有密切關係。因此，10日在雲林西螺將有一場全台農漁民大會師的造勢活動，「雲林女婿」韓國瑜與「雲林女兒」張麗善同台造勢，能否帶動中間選民熱情，將是選情一大指標。

(中時電子報)