東港迎王祭 長官不准所屬刑警跪迎大千歲惹議

本科疑傳出「長官下令」不准所屬刑警跪迎大千歲的憾事，但分局長自己卻穿著制服跪迎神轎。（謝佳潾翻攝）

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東港迎王祭典如火如荼進行中，連日來東港鎮堪稱不夜城，北、中、南、農等區4天遶境活動可謂萬人空巷，其中令人期待的東港分局刑警扛大王，本科卻疑傳出「長官下令」不准所屬刑警跪迎大千歲的憾事，但分局長自己卻穿著制服跪迎神轎，形成「只許州官放火，不許百姓點燈」的詭異現象。

經了解，上科祭典刑警跪迎大千歲的畫面，曾在網路引起熱議，而因有網友指責迷信，讓警方承受不少壓力，於是據傳，本科東港分局長官特別下令「不准穿刑警背心跪拜」，所以在迎王接轎過程中，只見一群刑警突然脫去背心「欲跪還休」，遲遲不敢跪拜最後持香作揖；反觀大千歲神轎到分局時，分局長穿著制服跪拜迎接，霎時令人矛盾不解。

在台灣各地的宗教大型祭典活動，並不難看見警察參與其中；東港迎王祭中，穿刑警背心扛大千歲神轎，自2009年來更被視為榮譽象徵，連鄰近地區的警察都爭相參與，不料今年卻落得「做半套」收場，不免徒留遺憾。有圍觀民眾說，「今年不見刑警迎轎盛況，只有一群人持香站路旁恭迎王爺，令人看得莫名其妙」。

警政署長年大力推動社區警政，強調以親民、合作形象，積極參與地方活動，建立警民信賴關係，但東港警方卻在文化盛事上出現「刻意迴避」的舉動，不免令人質疑。

有信徒指出，代天巡狩的主要工作是稽查善惡，與刑警除暴安良的工作一樣，所以當他們有中軍府的加持後，就地方治安將有如神助，且穿刑警背心跪迎大千歲，不僅是對神明的尊敬，更是彰顯刑警的正氣，可惜警方這次疑因上科輿論壓力，不再穿背心跪迎，實在可惜。

(中時 )

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