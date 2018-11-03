驚！懷孕時罹「妊娠糖尿病」！媽咪、嬰兒健康有風險

2018年11月03日 07:56 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

懷孕時更要注意食療，血糖高低攸關母子健康！據衛福部106年統計，糖尿病為台灣十大死因第五位，奪走了9,845條寶貴的性命，平均每小時就有1人因此死亡。糖尿病病程冗長，除了病人本身受疾病影響外，往往也造成家庭負擔。妊娠時有糖尿病的媽媽，在產後5至10年內有5成的機率發展為第2型糖尿病，對嬰兒健康也有影響。而有家族史糖尿病的民眾，罹患糖尿病的機率較一般人高出2倍以上

據國健署103-106年國民營養健康狀況變遷調查，台灣18歲以上國人糖尿病盛行率為10.1% (男性10.9%、女性9.4%)。糖尿病類型分為第1型糖尿病（胰島細胞遭破壞）、第2型糖尿病（胰島素阻抗）、其他型糖尿病(妊娠型糖尿病)等，針對不同類型糖尿病患者照護，照護者常會面臨不同挑戰，家友支持並掌握照護重點，不僅疾病共存，還要共好，因為有好的照顧，才有好的生活品質。

糖尿病分為二型，第1型糖尿病好發於兒童或青少年，因為遺傳造成胰島細胞破壞而缺乏胰島素所引起，小病人常因為要長期注射胰島素控制血糖，對於打針恐懼及擔心外界異樣眼光而不願使用胰島素，而導致病情控制不佳。

研究調查指出，妊娠時有糖尿病的媽媽，在產後5至10年內有5成的機率發展為第2型糖尿病，而有家族史糖尿病的民眾，罹患糖尿病的機率較一般人高出2倍以上，顯見糖尿病防治與照護複雜且多元。

不同年齡、不同狀況所產生的糖尿病，民眾都必須審慎自我評估，早期篩檢可以早期發現糖尿病，而面對漫漫罹病長路，除了跨專業醫療團隊提供專業指導與衛教外，家人朋友這個重要的「家友團」更是守護糖友最堅強後盾！

(中時電子報)