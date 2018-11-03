NBA》湖人開季表現差 魔術強生不滿

2018年11月03日 08:20 中時電子報 盧品青

湖人隊開季的3勝5敗終於讓總裁魔術強生(Magic Johnson)坐不住了。根據ESPN「沃神」報導，湖人前役最後半節差點搞砸13分的領先，僅以1分險勝獨行俠，魔術強生賽後問責總教練路克華頓(Luke Walton)，並且對他非常嚴厲。

魔術強生把老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)也一併請來開會，搞得好像很嚴重。路克華頓表示：「這其實沒什麼大不了的，我和總裁與老闆都保持著良好關係，這不是緊急會議，只是例行性的會面。」

話雖如此，沃神指出魔術強生是一個善變的人，即使他上個月誇獎你，這個月你也未必就沒事。強生開季前確實說過，他不期望湖人馬上就登頂，他知道詹姆斯(LeBron James)剛加盟還需要時間適應。現在強生這麼做，顯然就是把壓力移轉到路克華頓身上，前一季打不好可以說陣容差，詹皇都加盟了還有藉口嗎？

躲在暗處的「球爸」拉瓦爾(LaVar Ball)這時跳出來落阱下石，「一支球隊有我兒子朗佐(Lonzo Ball)和世上最強的球員詹姆斯，有何理由拿不到冠軍？湖人還不如找我當總教練，我閉著眼睛都能帶兵。」

「怎麼會有人不想讓朗佐上場呢？換成是我就讓朗佐與詹姆斯打好打滿。」球爸儘管害怕詹姆斯，但他可不怕路克華頓，他從去年就開始酸華頓了，一度引來教練工會的怒火。如今內外交逼，路克華頓得快點想辦法了。

(中時電子報)