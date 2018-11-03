重機騎士等紅燈 竟用手機看三級片 恐涉公然猥褻！

手機夾在機車手機架上使用，還是要小心觸法。（截自中天新聞畫面）

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中時電子報

機車族注意了！　手機架、車牌貼恐違法

許多機車族會用手機架、手機夾固定手機，用來看導航。不過日前有民眾發現，一台黃牌重機違規停在機車停等區等紅燈，騎士低頭看架在前方的手機，還用單手遮遮掩掩，仔細一看螢幕上秀的不是地圖，而是三級片！

一位民眾1日早上9時許，騎車行經新北市永和區環河路三段、民樂街39巷路口，停在機車停等區等紅燈。他向《蘋果》表示，停在自己前方的黃牌機車騎士用手遮遮掩掩地看手機，他好奇一看，唉唷喂呀，竟然是在看三級片！

「有這麼急嗎？」，這位民眾覺得不可思議，竟然有人用等紅燈的空檔看三級片，整個過程也被他的行車紀錄器給錄下來。

而這名黃牌重機騎士的行為，恐有涉犯公然猥褻的疑慮。根據《刑法》第 235 條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。警方表示，在公共場合看這類的影片，只要被旁人看到、聽到，影響到人，就有觸法嫌疑。

此外，大型重型機車佔用機車停等區，也可依《道路交通管理處罰條例》第60條第2項，不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示。處駕駛人，新臺幣9百元以上1800元以下罰鍰。

另外要提醒大家的是，依據道路交通管理處罰條例31條之1規定：「汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新台幣3000元罰鍰；機車駕駛人處1000元罰鍰、腳踏車及電動腳踏車等慢車駕駛人處300元以上600元以下罰鍰。」

也就是說只要沒有「手持使用」，只是設置於機車固定架的手機，或是在車上使用固定架的裝置設備，就不構成違規。但操作手機架上的手機，還是容易造成自身及其他人之危險，如果是因為操作手機架上的手機而發生交通事故的話，更需要負較大的肇事責任。

(中時電子報)

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