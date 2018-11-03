「禁韓令」發威！繼黃暐瀚、劉寶傑後　網友點名下一個是他？

劉寶傑驚傳遭施壓，憤而請長假。(本報系資料照)

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中時電子報
/整理報導

東森電視招牌節目《關鍵時刻》傳因在節目中狂打高雄議題，使得政府對電視台高層施壓，主持人劉寶傑2日原要南下高雄開講，被傳緊急喊停，劉寶傑氣到揚言不幹了！也讓網路輿論表示現在民進黨是要箝制言論自由，任何友韓的名嘴都要被禁嗎？更有網友點名「先是年代的暐瀚，再來東森的寶傑，下一個被關切，被勸說的會不會是朱學恆啊」！

據東森內部員工指出，電視台高層要劉休假一周，並非他主動請假，且該節目名嘴指出高層的政策領導，要求節目內容要藍綠平衡。據了解，劉寶傑在節目中狂打高雄「又老又窮」議題，力捧韓國瑜選舉，但內容也是有憑有據，並非偏袒。下周關鍵時刻由陳瑩代班，劉寶傑暫時「請假」。

對於劉寶傑「被請假」一事，網友於批踢踢發文表示，「先是年代的暐瀚，再來東森的寶傑，下一個被關切，被勸說的會不會是朱學恆啊！如果真的發生的話也不好意思要你挺住壓力，畢竟有上節目的話就有錢有曝光度，唉」！網友也紛紛回應，「宅哥保重啊！還有妻小要養，現在改口沒關係，我能體諒你」、「今天向錢看整個都在唱衰韓啊」。

還有網友表示，別的節目就算是捧韓，多半也都是膚淺表面，對DPP毫無傷害力，只有劉寶傑的關鍵時刻真的找在地背刺的前DPP高雄電台主持人啦，前議員啦...這些人批判起DPP才真的入骨三分，完全打到重點。甚至能嘴到北部護航的台北市議員王世堅和高嘉瑜無話可說甚至是胡言亂語，連台南的民進黨立委王定宇都被嘴到丟盔棄甲中途逃跑，最了解你的敵人就是你的自己人。

該網友更諷刺，今天劉寶傑就被拉正了，找了一群DPPer噴口水式的批判韓國瑜，然而這些所謂的高雄DPPer根本不敢碰韓國瑜點出來高雄的真正問題。更印證了《美麗島電子報》董事長吳子嘉說的「DPP會無所不用其極的打高雄這一仗」！

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址(1)

文章來源：PTT論壇網址(2)

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